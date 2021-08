Birmanie

Plus de 1 000 civils tués

Les forces de sécurité birmanes ont tué plus de 1 000 civils depuis que l’armée a chassé Aung San Suu Kyi du pouvoir il y a un peu plus de six mois, a déclaré mercredi une ONG de surveillance des droits humains.

Le coup d’État du 1er février a donné le signal d’une répression sanglante contre les opposants au régime militaire. Les forces de sécurité ont notamment utilisé des balles réelles contre les civils. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, a déclaré Ko Bo Gyi, cosecrétaire de l’AAPP. (AFP)