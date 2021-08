Expositions

"Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps", tout nu

Lundi 30 août, l'exposition "Hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps ", qui se tient sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, sera, entre 18 h 30 et 21 h, dévolue aux naturistes. Une initiative similaire avait déjà été prise au musée de La Boverie à Liège, en collaboration avec les fédérations naturistes. Les organisateurs, et plus précisément la société Tempora, font valoir que, "dans un contexte naturiste, on ne se montre pas, on ne s'exhibe pas, mais on 'est'". (Belga)