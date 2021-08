Festival

Balade en Harmonie ces 21 et 22 août

Depuis 2019, l’équipe du Bucolique festival de Ferrières propose le concept de "Balade en Harmonie". Un mélange harmonieux de balade champêtre et de surprises musicales. Pour cette deuxième édition, les visiteurs sont attendus ces 21 et 22 août pour 7 km de balade (près de 6 h) dans le village de My, élu en 2019 un des plus beaux villages de Wallonie. Au cours de celle-ci, les promeneurs pourront profiter de quatre concerts surprises dans des lieux insolites, mais aussi découvrir ou redécouvrir quatre brasseries locales. Chaque jour, trois départs sont prévus (13 h - 14 h 30 - 16 h). Le pass d’entrée est au prix de 25 euros pour les adultes, 12,50 euros pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. A.Q.