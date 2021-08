Colfontaine

Une plantation de cannabis démantelée

L’intervention remonte au 20 juillet dernier mais les autorités compétentes n’ont visiblement pas souhaité communiquer plus tôt. C’est pourtant un joli coup de filet qui a été opéré par la section stups du service d’enquêtes et recherches (SER) de la zone de police boraine, renforcée par les agents de la brigade anticriminalité (BAC) et de l’Unité d’assistance spéciale (UAS). Une plantation de cannabis a en effet pu être démantelée au sein d’une habitation de la rue Maréchal Joffre, à Colfontaine.

Une fois sur place, les policiers ont découvert des installations qui ne laissaient planer aucun doute sur la nature des activités des occupants des lieux, particulièrement bien équipés pour mener à bien leur petit trafic. On parle ici d’une chambre de culture très bien aménagée, tant d’un point de vue isolation qu’irrigation, et bénéficiant d’un éclairage adapté, qui abritait près de 52 plants de cannabis. 3,5 kg de cannabis ont aussi été découverts. Les policiers ont mis la main sur plus de 4 000 euros, une balance de précision et du matériel de conditionnement mais également de nombreuses munitions, parmi lesquelles des calibres de guerre. Les deux suspects ont été privés de liberté. L’un d’entre eux a été placé sous mandat d’arrêt. Le second a été inculpé de complicité mais a été relaxé. E. Brl.