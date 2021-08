Namur

Le retour du Concours de menteurs… en public

Cette année le Concours des menteurs sera de retour au siège des Menteurs et en présence du public. Le rendez-vous est fixé au samedi 28 août à 14 h rue de Bavière à Namur, devant le théâtre, sur le siège en pierre derrière le buste de Nicolas Bosret. La société royale Moncrabeau indique : "Cette année, nous introniserons deux nouveaux membres et écouterons lors du concours sept candidats au titre 2021. L’accès sera ouvert au public dans le respect des règles sanitaires, à savoir le port du masque et la distanciation." JVE