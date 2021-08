Spa

Arnaud Weber jette le gant

Élu sur la liste Alternative-plus, Arnaud Weber, le conseiller communal spadois, a annoncé sa démission. Le jeune homme sera remplacé par Ginette Doyen. "Engagée en politique et forte d'une grande expérience, même en arrière-plan depuis plus de 20 ans, elle remplacera notre ami dans la tâche de conseillère communale ; précieuse alliée au sein de l'équipe, elle gérera avec le sérieux, la générosité, l'humour et la bonhomie qui la caractérisent tous les dossiers et prises de parole du conseil communal", explique ainsi Alternative-plus. Arnaud Weber était également secrétaire de son groupe politique. Il y sera remplacé par Marie Dandrifosse. J.-M. C.