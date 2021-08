Le vert est de retour. D’abord en baisse, l’indice Bel 20 devait se ressaisir et finalement effacer sa perte de la veille en remontant de 0,44 % à 4 342,24 points avec 15 de ses éléments dans le vert. Ceux-ci étaient emmenés par Argen-X (268,40) et Galapagos (51,24) qui remontaient de 2,36 et 1,12 %, Solvay (115,90) et UCB (99,04) s’appréciant de 0,48 et 0,51 %. KBC (71,06) et Ageas (43,88) étaient également en hausse de 0,79 et 0,21 % alors qu’AB InBev (52,38) et Colruyt (48,21) cédaient 0,32 et 0,47 %. Melexis (97,75) et Umicore (58,04) reculaient de 1,16 et 0,65 % tandis qu’Aperam (52,82) était en hausse de 0,08 % pour un gain de 0,92 % compte tenu de son détachement de coupon. Proximus (17,57) et Telenet (32,14) valaient 0,09 et 0,56 % de plus que mardi, Orange Belgium (19,82) perdant par ailleurs 0,80 %. (Belga)