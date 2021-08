Cinéma Dès le 28 août, deux festivals, le 4e BRIFF et le 24e BSFF, animeront les salles de la capitale.

Bruxelles en longs et en courts

Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, les organisateurs de Festival du court métrage (BSFF) et du Festival international du film de Bruxelles (BRIFF) ont dû modifier leurs dates. Les deux rendez-vous se tiendront donc en même temps, en une rentrée culturelle qui s’annonce très riche.

Le 24e BSFF se déroulera du 28/8 au 5/9 entre Ixelles (Flagey, Vendôme, Kinograph) et Bruxelles, où il prendra ses quartiers aux Galeries et aux Monts des Arts pour les traditionnelles séances en plein air. Tandis que le chapiteau festif sera installé sur la place de Brouckère.

Un chapiteau partagé avec le 4e BRIFF, qui s'ouvrira, lui, le 1er septembre à l'UGC De Brouckère avec Serre-moi fort de Mathieu Amalric, en présence du réalisateur et de son acteur belge Arieh Worthalter (qui partage l'affiche de ce drame intime avec la Luxembourgeoise Vicky Krieps).

Des dizaines d’avant-premières

Jusqu'au 11 septembre, le BRIFF proposera des dizaines d'avant-premières, réparties en trois compétitions (internationale, nationale et Director's Week) et diverses thématiques ou séances spéciales. Parmi lesquelles le très attendu Benedetta de Paul Verhoeven, le 2/9 à l'UGC, en présence de l'actrice Daphné Patakia (Virginie Efira étant retenue à Venise, où elle est membre du jury de la Mostra).

Cette année, l'invité d'honneur du BRIFF sera Benoît Delépine. Il viendra finalement seule (son comparse Gustave Kervern ayant finalement fait faux bond au festival) pour présenter une rétrospective de cinq de leurs films, dont leur dernier, Effacer l'historique , projeté en plein air au Mont des Arts le 5/9 en sa présence. La vieille au Palace, Delépine conversera avec une de leurs acteurs fétiches, Bouli Lanners, à l'issue de la projection de Louise Michel.

Parmi les nombreuses œuvres à découvrir au BRIFF, on peut citer le film choc Nuevo Orden (en présence du Mexicain Michel Franco (le 3/9 au Palace), la comédie chorale Cette musique ne joue pour personne (en présence de Samuel Benchetrit le 4/9 à l'UGC), Quo Vadis, Aïda ? de la Bosniaque Jasmila Žbanic (sur le massacre de Srebrenica), ou encore le totalement délirant Fils de plouc des frères Harpo et Lenny Guit. Mais aussi quelques films flamands comme Rookie de Lieven Van Baelen (avec Veerle Baetens), Familie du grand metteur en scène de théâtre suisse Milo Rau ou Kom hier dat ik u kus de Sabine Lubbe Bakker et Niels van Koevorde.

Côté documentaires, signalons, le 9/9 à l'UGC, Chasser les dragons, le nouveau film d'Alexandra Kandy Longuet (après notamment le très beau Vacancy en 2019), laquelle s'est cette fois intéressée aux usagers d'une salle de consommation ouverte à Liège. Mais aussi Bigger Than Us de la Française Flore Vasseur, qui sera présente le 4/9 à l'UGC pour présenter ce documentaire écologiste produit par Marion Cotillard et montré à Cannes il y a quelques semaines. Un film qui s'intègre dans la programmation "Discovery - Green Planet" du BRIFF.

Enfin, le 10/10 place De Brouckère, on dansera aux rythmes congolais, lors d’un concert accompagnant la programmation de deux documentaires inédits consacrés à la rumba congolaise.H.H.

Rens. : www.briff.be et www.bsff.be. Plus de détails sur la programmation du BSFF sur Lalibre.be.