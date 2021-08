Charmantes cités de la peur

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la Belgique doit largement se reconstruire. En 1918, il manque 200 000 logements. Un gouvernement d’Union nationale, avec pour la première fois la présence de ministres issus du Parti ouvrier belge (POB), est mis en place. Pour ces derniers, le modèle anglais des cités-jardins, créé en 1898 outre-Manche, permettrait au plus grand nombre, en particulier aux ouvriers, d’accéder à la propriété ou, en tout cas, au logement privatif.

Jusque-là, ce qui se rapproche le plus du modèle anglais, dans notre pays, ce sont les corons, avec l’habitation, les commerces et quelques loisirs tout à côté du lieu de travail : la mine. À Bruxelles, il sera décidé que chaque commune se dotera d’un tel quartier, ce que celles de la première ceinture rechigneront à réaliser, vu qu’elles sont déjà très densément peuplées. Par contre, celles de la deuxième couronne, disposent encore de vastes surfaces agricoles, des terrains bon marché.

De jeunes architectes belges sont allés se former en Angleterre ou aux Pays-Bas durant la guerre et reviennent remplis de ces conceptions urbanistiques progressistes. Et si le POB est enthousiaste à l’idée de permettre aux ouvriers de s’émanciper en devenant locataires d’une cité-jardin, les catholiques et les libéraux, souvent au pouvoir dans ces communes encore largement rurales, ne partagent guère le même engouement.

Coup d’arrêt

Néanmoins, en 1921, la Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) est créée, mais en 1925, le gouvernement, où ne figurent plus les socialistes, lui coupe les ailes. Le phénomène des cités-jardins est donc très court et, en 1930, elles sont toutes sorties de terre. C’est aussi en 1930 que les architectes préconisent les logements en hauteur. Pour pouvoir terminer les projets, après 1925, il ne reste qu’une solution pour la SNHBM : vendre les parcelles, et les nouveaux occupants deviennent donc propriétaires. Certaines de ces cités émanent des Foyers communaux, d’autres de sociétés coopératives, réputées proches du POB. Seule la cité du Kapelleveld, à Woluwe-Saint-Lambert, émane du monde catholique, des Assomptionnistes plus précisément. Ces derniers installeront leur église dans un bâtiment cubiste, devenu galerie d’art, alors qu’eux bâtiront vers 1950 une église néo-romane.

Toute cette zone cubiste est due au dessin de Huib Hoste, sans doute avec Antoine Pompe le plus intéressant des quatre architectes de cette cité traversée par de larges avenues, ce qui n'est pas habituel dans une cité-jardin où se multiplient les venelles, cul-de-sac… Le Kapelleveld compte ainsi 750 logements selon le décompte de Thierry Demey, auteur d'un guide, véritable bible du logement social à Bruxelles. "Soit une moitié de maisons privatisées pour un tiers, et l'autre moitié d'appartements, non privatisés. Cette différence logement privé et logement social se marque dans certaines cités-jardins après rénovation. Par exemple, au Logis-Floréal, surtout au Logis, quand on voit une toiture neuve, c'est du logement public. Le problème apparaît aussi quand la cité est classée, comme la cité Moderne, cubiste, à Berchem. Là le problème est que ces maisons bon marché, avec des matériaux pauvres, ou panneaux préfabriqués dits système Nonplus, avec des toits plats, se dégradent rapidement. Or, le classement de ces immeubles ralentit les démarches et tout se dégrade rapidement. En plus, à Kapelleveld, le bourgmestre voulait que chaque maison ait un jardin de 5 ares. Autant dire que ces maisons sont le reflet ouvrier de la maison bourgeoise. Les maisons étant étroites, ces jardins deviennent de longues frites de 50 mètres de long."

Ailleurs, le style adopté sera Cottage, comme à Uccle, ou Art déco, comme à Terdelt (Schaerbeek).

Propriétaires-locataires

Donc, à l’époque, les membres des sociétés coopératives sont à la fois propriétaires et locataires de leur bien et de la société coopérative via les commerces, un système qui n’est pas sans rappeler les système de circuit court ou de crowdfunding qui ont vu le jour ces dernières années. Autant écrire aussi que ce type de logements ouvriers s’adresse à la crème de la crème des ouvriers, ceux qui avaient suffisamment de moyens pour économiser afin de souscrire des parts dans la coopérative.

Quelques architectes marqueront les cités-jardins : Jean-Jules Eggericx, pour la plus connue d’entre elle, Le Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort ; Victor Bourgeois pour la cité Moderne à Berchem-Sainte-Agathe ; ils seront quatre pour le Kapelleveld, chacun se partageant le terrain pour édifier son quartier, sous la direction de Louis Van der Swalmen, architecte paysagiste.

À Bruxelles, la ville va rapidement absorber les cités-jardins et il serait plus juste de parler de quartiers-jardins car les habitants n’y ont pas leur lieu de travail, d’où la création de lignes de transports en commun.

Après la Deuxième Guerre mondiale, on parlera encore de création de cités-jardins mais ce seront plutôt des pavillons, de meilleure qualité, dans des lotissements. Mais on perdra du coup la notion de collectivité, notamment au niveau des loisirs, sports, etc.

Les constructions dans ces cités-jardins épouseront la plupart du temps la pente du terrain. En général, elles ont toutes un petit jardin en front de rue. Souvent, dans les années 50, ces jardins seront transformés en place de parking. Aujourd’hui, comme à Terdelt et, en général, dans les communes riches en patrimoine, il s’agit de remettre ces jardinets en état.

Terdelt a d’ailleurs la particularité d’avoir vu ses parcelles être vendues à des acheteurs qui avaient le choix de rendre unique la façade de leur future propriété en puisant dans des catalogues les fantaisies Art déco qu’ils voulaient avoir. L’intérieur, par contre, restait identique d’une maison à l’autre.

Toutes les saisons sont belles pour vous perdre dans la grosse vingtaine de cités-jardins que compte la région capitale. Thierry Demey ne cache pas son faible pour Moortebeek, à Anderlecht, avec ses maisons en style néo-rural, toujours propriété de la première coopérative de locataires de Bruxelles, et donc joliment restaurée et maintenue dans son jus.

C’est d’ailleurs une constante ces dernières années : la rénovation de ces cités, comme La Roue, toujours à Anderlecht, ou Volta, à Ixelles. Et elles sont à découvrir à pied ou à vélo.

Ces cités marquent le paysage bruxellois durablement. Depuis un siècle exactement.

Jean Bernard