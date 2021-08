"Des gens rentrent parfois dans notre maison pour demander l’horaire du train"

En 1987, alors qu’elle n’a que 21 ans, Carine Migeal et son compagnon font l’acquisition de l’ancienne gare de Leignon, un village de la commune de Ciney.

Depuis lors, ses nuits sont bercées par les nombreux passages de trains sur la ligne 162, qui relie les provinces de Namur et du Luxembourg. Le quai n°1 de la gare jouxte son jardin, d’où elle peut parfois entendre les conversations des usagers du rail.

Alors qu'elle habitait à Bruxelles, Carine Migeal cherchait désespérément à acheter une maison car elle n e voulait pas "être locataire". C'est alors qu'elle apprend que l'association Arc-en-ciel revend ses bâtiments, une ancienne gare achetée à Infrabel pour 1 euro symbolique quelques années plus tôt.

"Quand j'ai passé le perron, je me suis dit 'j'achète', se souvient celle qui était alors étudiante éducatrice. C'était un coup de cœur. C'est un bâtiment avec un certain cachet, des murs épais de 80 cm. Et puis, c'était aussi une opportunité financière. Nous avons racheté la gare pour 580 000 francs belges environ. Pour ce prix, la superficie est énorme." La façade fait effectivement plus de 30 mètres de long. De quoi permettre la construction de trois belles chambres à l'étage de la partie centrale, dont une de 20 mètres carrés. Le salon, quant à lui, fait plus de 50 mètres carrés. Le jardin est encore plus grand, puisqu'il s'étend au-delà de la façade de l'ancienne gare.

Si le bâtiment était bon marché, les travaux étaient colossaux. Le système de chauffage, notamment, était déficient. "C'était une chaudière à air pulsé qui a pompé 1 000 litres de mazout en un mois", se souvient Carine. Elle doit donc renoncer à ce système coûteux pour passer au poêle à charbon, à bois, puis aux convecteurs électriques. "Mais ça n'était pas suffisant et il a gelé dans notre salle de bain", déclare-t-elle. En 1996, juste après la naissance de sa fille, l'installation du chauffage central permet de régler ce problème. Mais il faut aussi refaire le toit, changer les châssis, plafonner plusieurs murs, redescendre les plafonds… Plus de trente ans après, vu la superficie du bâtiment, tous les travaux ne sont pas terminés.

"Les trains rythment nos nuits"

Carine Migeal ne regrette cependant pas son choix. Elle n'est d'ailleurs absolument pas gênée par le fait d'habiter le long d'une voie de chemin de fer en activité. "Quand j'ai emménagé, il y avait environ 200 passages de trains sur 24 heures, se souvient-elle. Mais, deux jours après, je dormais comme un bébé. Les trains rythment nos nuits. Lors des grèves à la SNCB, notre sommeil est perturbé. Inconsciemment, on sait que tel train doit passer à telle heure."

Cette localisation très spéciale comporte néanmoins plusieurs inconvénients. "Plutôt que de faire le tour, certaines personnes passent par notre jardin pour rejoindre les quais. J'ai déjà vu une dame qui faisait passer un landau par-dessus notre haie, explique Carine Migeal. Certaines veulent éviter un détour, d'autres ne connaissent pas le chemin."

En outre, il arrive que certaines personnes pensent que la gare est toujours en activité. "Jusqu'à il y a peu, je ne fermais jamais ma porte à clef, explique la propriétaire. Du coup, plusieurs personnes sont déjà rentrées dans notre maison pour demander l'horaire du train, acheter un billet…"

Plusieurs salles d’attente

Selon des recherches effectuées sur Internet, la gare aurait été mise en service en 1881, avant d'être revendue à l'association Arc-en-ciel en 1971. L'ancienneté des bâtiments n'effraye pas la propriétaire des lieux. "À l'époque, on bâtissait des murs solides, raconte-t-elle. Au début, j'avais espacé ma vaisselle pour éviter qu'elle ne se brise sous l'effet des vibrations. Finalement, le bâtiment vibre très peu et ce n'est pas nécessaire d'espacer la vaisselle." Autre gros avantage : le bâtiment reste frais même en cas de canicule.

L'ancienne affectation des lieux a évidemment laissé des traces. Par exemple, le bâtiment est découpé en plusieurs parties. "Il y a quatre caves, dont une est reliée directement au jardin via un escalier, explique Carine Migeal. À l'époque, il y avait plusieurs salles d'attente liées aux trois classes qui existaient dans les trains."

Une ancienne affectation qui, selon elle, fait le charme des lieux. "J'ai envie de rester ici le plus longtemps possible", conclut-elle.

Laurent Lambrecht

