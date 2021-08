Dinant : "Les banques vont-elles prêter comme dans le passé ?"

Les dernières grandes inondations à Dinant datent de 1993 et 1995. "Depuis, il n'y en a plus eu d'une telle ampleur", indique Béatrice Demeuse, gérante de l'agence dinantaise Century 21 Immo Demeuse, faisant référence à des travaux effectués à Givet. "Celles de cet été étaient exceptionnelles", reprend-elle. "Non pas dues à des débordements de la Meuse, mais à des ruissellements en provenance des hauteurs, d'Onhaye, de Sommière… Ceux qui connaissent la région et son parc immobilier le savent bien."

Par rapport à d'autres communes, "Dinant a été plus ou moins épargnée. Je ne pense pas qu'il y aura un impact sur la valeur des biens et sur le marché. Les inondations de 1993 et 1995 n'en ont pas eu. Le fait d'être en bordure de Meuse est resté attractif. Le marché a continué à grimper." Et ce sera aussi le cas, selon elle, demain et dans le futur. Pour preuve, à peine un mois après les inondations, une maison que son agence propose actuellement à la vente à Waulsort n'est en rien affectée. "Les amateurs ne sont pas du tout effrayés. Les visites se succèdent comme d'habitude."

"Freiner l’activité, pas la stopper"

À titre de comparaison, Béatrice Demeuse fait référence à Rochefort, et à une discussion récente avec un notaire de l'entité, où "les maisons ont été très impactées, des quartiers fortement touchés. Là, la zone sera sinistrée pour un bout de temps." Sans pour autant penser que le marché va s'y écrouler. "Le souvenir des inondations va sans doute freiner l'activité mais pas la stopper", dit-elle.

Du moins si la seule chose qui est prise en compte est le désir des candidats de se loger. "Ce qui pourrait impacter le marché", conclut Béatrice Demeuse, "ce sont les décisions urbanistiques des pouvoirs publics et, surtout, la réaction des banques en matière de crédit. Vont-elles prêter comme dans le passé pour des biens situés dans des zones inondables, en bordure de Lesse ou d'Ourthe ? Si freins il y a, c'est de là qu'ils pourraient venir." C.M.