En périphérie de Bruxelles, "Wavre reste une zone privilégiée"

Il est un peu tôt pour tirer le bilan des inondations qui ont touché la ville brabançonne de Wavre. À tout le moins dans le chef des sinistrés, encore occupés à racler et éponger. Bénédicte Mahiant, de l’agence familiale Altis Immobilière, située à Limal, rapporte tout au plus deux prises de contact avec des propriétaires désireux de se défaire de leur bien inondé. Un mois après les faits, c’est relativement peu.

D'autres, à l'inverse, ont eu tôt fait de prendre leurs clics et leurs clacs et de trouver refuge ailleurs. "De nombreux locataires ont réagi très vite et s'en sont allés vers des quartiers non sinistrés, à Ottignies ou dans les environs proches." Empathique, Bénédicte Mahiant se fait un point d'honneur de les accompagner dans leur périple, qu'ils quittent leur logement ou négocient avec le bailleur pour remettre le bien en état. "Au niveau de la loi, ce n'est la faute ni de l'un, ni de l'autre ; donc, la situation se règle au cas par cas."

À la question de savoir si les inondations égratigneront la cote des quartiers touchés, notre interlocutrice acquiesce. "Lorsqu'on estime les biens, on compte immanquablement une moins-value pour ceux qui sont en zone inondable." Mais tout dépend de la faculté qu'auront les gens à oublier. Pour l'instant, les inondations sont encore vives dans la mémoire des acquéreurs, qui s'empressent, lors de leurs prospections, de s'enquérir de l'adresse exacte du bien convoité. "S'il est dans une zone sinistrée, ils n'en veulent pas. Le public a été sensibilisé et se renseigne, c'est normal", note Bénédicte Mahiant.

L’aura de la capitale

Il n'empêche, à Wavre, par comparaison avec la province de Liège, les torrents d'eau se sont montrés plus cléments. Ils ont épargné la structure des immeubles. "Les dégâts sont moindres. Ce sont surtout des caves et des rez-de-chaussée inondés", indique la courtière. Et puis, la proximité de Bruxelles protège tant soit peu le potentiel d'attractivité de la ville. "On reste dans une zone privilégiée."F.Ma.