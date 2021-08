Londres promet d’accueillir 20 000 Afghans

Le Royaume-Uni a annoncé mercredi avoir rapatrié d’Afghanistan 306 de ses ressortissants et 2 052 collaborateurs afghans. Au total, 5 000 d’entre eux, ainsi que leurs familles, devraient être accueillis outre-Manche. Le gouvernement a également indiqué la création d’un programme de réinstallation d’Afghans dont la sécurité est menacée par le nouveau régime, sur le modèle de ce que Londres avait déjà mis en place pour les Syriens et dont 20 000 personnes ont bénéficié de 2014 à 2021. Au cours de sa première année d’exécution, le programme destiné aux citoyens afghans permettrait à 5 000 personnes de trouver asile au Royaume-Uni. Ce total devrait atteindre 20 000 "à long terme". La priorité sera donnée aux femmes et filles et aux minorités, notamment religieuses, qui risquent le plus d’être victimes "d’abus et de traitement inhumains" commis par les talibans, précise le gouvernement.

Par ailleurs, le Premier ministre Boris Johnson a été mis sur le gril par les députés de l'opposition travailliste mais aussi de son propre camp conservateur, lors du débat sur le retrait précipité de l'Afghanistan organisé mercredi à la Chambre des communes. Plusieurs élus ont reproché au gouvernement de ne pas avoir anticipé une victoire aussi rapide des talibans. "Nos renseignements étaient-ils si mauvais ? Notre compréhension du gouvernement afghan si faible ? Nos connaissances des positions sur le terrain si inadéquates ? Ou avions-nous juste le sentiment qu'il fallait suivre les États-Unis et espérer que Dieu sait comment, tout s'arrangerait du jour au lendemain ?", a grondé l'ancienne Première ministre (2016-2019) Theresa May. "Qu'est-ce que cela dit de notre pays, qu'est-ce que cela dit de l'Otan, que nous soyons entièrement dépendants de la décision unilatérale des États-Unis ?", a également interrogé Mme May. Boris Johnson avait assuré un peu plus tôt qu'il était impossible de maintenir une force occidentale en Afghanistan "sans la puissance américaine". OleB