Torpeur estivale. Les places boursières limitaient les initiatives mercredi face aux incertitudes sanitaires, économiques et géopolitiques, tandis que Wall Street devrait être prudente dans l’attente de la publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Fed. En fin de journée, Paris (-0,73 %), Londres (-0,26 %) évoluaient en territoire négatif et en pleine torpeur estivale. Amsterdam finissait à l’équilibre, et Francfort en hausse de 0,27 %. À la Bourse de Paris tout comme la veille, les valeurs du secteur du luxe restaient sous pression suite aux indicateurs relatifs à l’essoufflement de la reprise en Chine. LVMH plongeait de 5,16 % à 654,90 euros. Hermès cédait 3,76 % à 1 280 euros, devant Kering en recul de 3,55 % à 718 euros et L’Oréal qui perdait 1,72 % à 383,20 euros. Les bancaires se redressaient mollement à l’image de Société générale en hausse de 0,59 %.