"Lorsqu'on est un paria, on n'appartient plus à aucune communauté, sauf dans le regard des bourreaux. Tu es perdu, englouti par un malheur qui s'est abattu sur toi, devenu objet d'opprobre, sans que tu aies le droit à la parole, ni que tu puisses te défendre, et d'ailleurs de quoi ? Coupable par nature, par essence, tu n'es plus rien, qu'un être en sursis, sans aucune identité que celle conférée par tes ennemis de toujours et tes amis d'hier."