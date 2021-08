Deux décès dans le Var

Mobilisation. Deux personnes ont été retrouvées mortes dans le plus gros incendie de l'été en France, qui ravage depuis lundi l'arrière-pays de Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, et n'était toujours pas maîtrisé mercredi. Entre autres, un corps humain calciné a été découvert par un voisin mardi à Grimaud, un village du massif des Maures. Vingt-deux personnes ont aussi été légèrement blessées, pour la plupart intoxiquées. Au troisième jour de l'incendie, 1 200 pompiers étaient mobilisés, multipliant les largages et s'enfonçant au cœur de la garrigue sur des routes difficilement praticables. "Le feu n'a pas progressé", mais "cela ne veut pas dire qu'il est maîtrisé", ont averti mercredi les pompiers. La préfecture a de son côté appelé touristes et habitants à "la plus grande vigilance". Depuis lundi, l'incendie, qui a démarré près d'une aire d'autoroute, a parcouru 6 375 hectares et en a brûlé 5 000 dans cette région connue pour ses forêts de chênes-lièges abritant de nombreux animaux et ses vignobles. Le feu a nécessité dès la nuit de lundi à mardi d'évacuer environ 7 000 personnes dont de nombreux touristes en camping. Les dégâts sur l'environnement sont importants : "La réserve naturelle de la plaine des Maures a été dévastée pour moitié", a indiqué à l'AFP Concha Agero, directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité. (AFP)