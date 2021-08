Gomez, plutôt Jordi Alba qu’Iniesta

coupes d’europe Trois clubs belges seront sur la brèche ce jeudi : Anderlecht, Antwerp et Gand. L’adversaire des Mauves s’annonce le plus coriace des trois. Sergio Gomez a opté pour le Sporting plutôt que Barcelone ou Dortmund.

conference league Deux assists et un but en 475 minutes de jeu. Le tout pour un défenseur. Le bilan de l’Espagnol Sergio Gomez (20 ans), le nouvel arrière gauche d’Anderlecht, fait de lui la révélation de ce début de saison. C’est entre autres sur lui que Vincent Kompany compte ce jeudi soir pour faire la différence contre Vitesse. Voici comment Anderlecht l’a déniché.

Brillant chez les jeunes

Jamais, en octobre 2017, les scouts du Sporting n’auraient pensé pouvoir attirer Gomez. Au Mondial U17 en Inde, il avait été élu deuxième meilleur joueur du tournoi, après Jadon Sancho. En tant que n°10, Gomez avait été élu homme du match à deux reprises (notamment contre la France) et il avait marqué quatre buts, dont une fusée des 25 mètres contre l’Iran.

Fidèle à sa politique de recrutement, Dortmund n’a pas laissé traîner les choses.

Au FC Barcelone depuis ses 9 ans, Gomez avait une clause lui permettant de quitter son club pour 3 millions €. Dortmund a transféré le garçon en janvier 2018, à ses 17 ans. Le club de Witsel a fait la même chose avec Christian Pulisic (à 16 ans), Aleksander Isak (à 17 ans), Jadon Sancho (à 17 ans) et évidemment Erling Haaland (à 19 ans).

C’est pourtant avec un pincement au cœur que Gomez a quitté la Masia, le centre de formation du FCB. Pendant des années, il avait été comparé à Iniesta. En U19 - il avait 17 ans - il faisait encore partie de l’équipe qui gagnait la Youth League, notamment en battant deux fois la Juventus.

Un temps de jeu limité

Mais un passage dans le noyau A ? Non. Contrairement à un Pedri, il n’a pas pu partager le vestiaire avec Lionel Messi à un jeune âge. Même avec la réserve du Barça, qui évolue en Segunda Division, son temps de jeu a été limité à 21 minutes.

Quand Dortmund a senti que les Blaugranas mettaient beaucoup de temps avant de trouver un accord avec le joueur pour prolonger son contrat, le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc est passé à l'offensive. "Il est un des meilleurs joueurs au monde à son âge", disait-il après sa signature.

Cette même saison 2017-2018, Gomez a été aligné sept minutes lors des fins de matchs contre Leverkusen (4-0) et Stuttgart (3-0), alors qu’il n’avait que 17 ans. Ces minutes ont été ses seules passées sur le terrain avec l’équipe première du Borussia où le nouvel environnement et la barrière de la langue l’ont paralysé. En 2018-2019, il n’a disputé que des matchs avec la réserve.

Une location à Huesca en D2 espagnole devait relancer sa carrière. Sa première campagne était bonne - il a délivré un assist lors du match décisif pour la montée en D1 - sa deuxième saison était décevante. L’an dernier, il n’a été que quatre fois titulaire, certes dans quatre matchs contre les plus grands : 4-1 au Real Madrid, 0-1 contre Barcelone, 2-0 à l’Atletico Madrid et 0-0 contre Valence.

Pas à la poubelle

Les scouts mauves n’avaient toutefois pas jeté à la poubelle leurs rapports positifs de l’Euro U17 et U19 (remportés par l’Espagne) et du Mondial U17 (deuxième place). Ses atouts ? Sa vitesse balle au pied, sa bonne technique, son intelligence de jeu, son énorme moteur et sa polyvalence.

En effet, à la base, Gomez n’est donc pas un arrière gauche, mais un n°10 ou un ailier gauche. Kompany l’utilise toutefois comme un latéral très offensif à la Jordi Alba, tout en sachant qu’il a encore des progrès à faire défensivement.

Olivier Deschacht, qui a été pendant plus de dix ans l'arrière gauche attitré d'Anderlecht, n'est pas encore entièrement convaincu. "C'est difficile de le juger contre un adversaire faible comme Laçi", souligne celui qui a été consultant pour Play Sports pour ce match. "Contre le Cercle, je l'ai trouvé très bon offensivement, mais il ne m'a pas rassuré défensivement."

L’anti-Deschacht

Et Deschacht d'expliquer : "Il a un très bon centre du pied gauche, il a une bonne vision du jeu, surtout au moment de centrer. Et il a de grosses capacités physiques sur son flanc. Mais défensivement, je l'ai vu en difficulté en un contre un. Et sur le but du Cercle, il commet une erreur de base : sur ce centre, il doit couvrir l'intérieur et pas l'extérieur et il doit rester plus près de son adversaire, surtout dans la zone de vérité."

Bref : il est le contraire de Deschacht. "C'est vrai. Moi, j'étais plus fort défensivement qu'offensivement, même si j'ai fait des progrès dans le courant de ma carrière. La meilleure position de Gomez, selon moi, est celle d'ailier latéral avec une défense à trois derrière lui."

Enfin, précisons qu’aucune télévision francophone ne diffuse la rencontre de ce jeudi. Le club propose de regarder le match sur son site avec un commentaire bilingue. Playsports diffuse l’intégralité du match en néerlandais.

Yves Taildeman