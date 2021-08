"Il sait qu’il a une chance de rebondir"

Les deux hommes se connaissent bien. Fabrice N’Sakala et Michy Batshuayi se sont déjà rencontrés deux fois en Pro League. La dernière date du 22 décembre 2013. Depuis, l’un a roulé sa bosse pour devenir une valeur sûre du championnat turc. L’autre a côtoyé les plus grands championnats européens sans jamais s’y imposer. Huit ans après cette dernière confrontation, les deux joueurs ont bien grandi. Mais se retrouvent à Besiktas pour une aventure commune.

"Je l'ai croisé hier et je lui ai dit que ça faisait plaisir", nous explique le défenseur de 31 ans. "Je sais ce qu'il vaut. Je ne remets pas en cause ses qualités. Pour moi, il ne peut être qu'une plus-value pour l'équipe." Une chose est certaine, il croit fermement en la réussite du Diable rouge.

Un groupe qui lui convient bien

Le joueur formé à Troyes l'assure : Batshuayi ne sera pas dépaysé sur le Bosphore. Sa personnalité devrait l'aider à bien s'intégrer. "Quand je l'ai vu au club, il était très relax. On est beaucoup de francophones avec un caractère enjoué comme lui dans le groupe. On va faire en sorte qu'il s'intègre bien."

Pour rebondir, Batshuayi va surtout devoir retrouver ses sensations. La dernière fois qu'il était titulaire, c'était lors de sa période à Marseille en 2016 (33 goals en 78 rencontres). Des années de galère qui n'inquiètent pas le défenseur. Pour expliquer sa pensée, il prend l'exemple d'un joueur présent au club. "Rachid Ghezzal n'avait pas beaucoup joué à Leicester avant de nous rejoindre. L'an dernier, il a été très performant et a pu s'exprimer comme il le voulait. Et il est devenu meilleur passeur du championnat. Michy a une bonne mentalité et c'est un garçon discipliné. J'ai toujours eu des échos positifs à son sujet. Il n'a pas perdu ses qualités parce qu'il a moins joué."

Un autre style de jeu

À Besiktas, il va donc trouver un groupe de joueurs dont il est familier. Une bonne nouvelle afin de s'adapter au système de jeu de l'entraîneur. Mais il faudra encore s'acclimater à ce nouveau championnat qui est bien différent de ce qu'il a connu. "C'est un autre style de jeu que la Ligue 1 ou la Premier League" prévient N'Sakala. Batshuayi va certainement devoir modifier un peu son jeu pour être performant. "Dans les compétitions qu'il a connues, on mise beaucoup sur la tactique. Elle a beaucoup d'importance. En Turquie, c'est moins exploité. On joue plus sur la qualité individuelle du joueur que sur le collectif. L'autogestion des individus est importante et elle permet de créer le collectif."

Une caractéristique du championnat qui joue plutôt en la faveur du Diable rouge. "Il faut beaucoup de travail individuel technique et mental pour former un groupe. Cela pourrait très bien lui correspondre. Besiktas l'a choisi pour son talent pur. Malgré son faible temps de jeu, on sait qu'il peut revenir à son meilleur niveau. Il sait qu'il a une opportunité en or de rebondir."

Istanbul, une ville taillée pour lui

Enfin, le joueur devra s'adapter à sa nouvelle ville. Là plus qu'ailleurs, la pression y est très intense. Surtout par les fans. Il faut donc une sacrée personnalité pour pouvoir encaisser. Mais, une fois de plus, N'Sakala est tranquille sur le sujet. "La Turquie est un pays de fanatiques, de passionnés qui réagissent avec l'émotion de l'instant. C'est à double tranchant. Les supporters sont chauds et faut l'accepter. Il y a du positif et du négatif. Il connaît ce genre de pression avec l'OM. Je ne m'inquiète pas pour lui."

Gilles Joinau