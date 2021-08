"Il y a des acquéreurs qui flairent la bonne affaire à Verviers"

Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo

Verviers s'est transformée en "ville fantôme", dépeint Mélanie Salvé, de l'agence immobilière locale Ekilibre. "Beaucoup ont vu leur foyer être emporté par les eaux." À présent, ils s'interrogent. Faut-il vendre ou pas ? Et, le cas échéant, y a-t-il lieu d'effectuer les travaux de rénovation au préalable ? "Notre conseil, c'est de remettre la maison en état avant sa mise sur le marché", indique la jeune femme. Qui sait, alors, si les vendeurs ne se raviseront pas et préféreront être fidèles à leur quartier, leur commune. C'est le désir de la petite équipe d'Ekilibre, qui a vu son agence être détruite, elle aussi, par les inondations. "Nous y tenons, nous sommes connus ici. Nous n'avons pas envie de partir."

Sociétés de construction à l’affût

D'autres font malgré tout ce choix. Notamment des gens qui ont échappé à la catastrophe. "Ils n'ont pas été touchés, mais résident à proximité des zones sinistrées et ont peur que cela leur arrive aussi", explique Mélanie Salvé. "Ils prennent le parti de vendre leur maison en prévention." D'autant qu'ils ont face à eux des amateurs. "Il y a des acquéreurs qui flairent la bonne affaire. Nous sommes, par exemple, fort sollicités par des sociétés de construction à la recherche expresse de biens sinistrés, que ce soit des entrepôts, des commerces, des maisons…" Celles-ci espèrent les acheter pour une bouchée de pain, les rénover et empocher une plus-value quand le souvenir des inondations se sera dissipé. L'employée d'Ekilibre évoque aussi le cas de ces terrains à bâtir qui, bien qu'inondés, ont trouvé preneur plus rapidement qu'avant la catastrophe, avec une petite décote de 5000 euros seulement.

Tant et si bien que l'agence ne connaît pas de baisse d'activité, boostée par ailleurs par un marché locatif où la demande supplante l'offre. "Heureusement, avec l'approche de septembre, on rentre traditionnellement plus de biens. Le hic, c'est que les personnes sinistrées sont demandeuses de baux courts, ce que tous les propriétaires n'acceptent pas", conclut Mélanie Salvé.

F.Ma.