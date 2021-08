Impossibilité de zapper les pubs : quelles politiques chez les opérateurs ?

L'impossibilité de zapper la publicité des contenus enregistrés sur votre décodeur ou d'instaurer des publicités supplémentaires non esquivables sur les contenus en replay à partir de fin septembre, comme annoncé par Telenet la semaine dernière, donne de l'urticaire à certains. C'est le cas de Test Achats. "Aujourd'hui, les consommateurs belges paient déjà très cher leurs abonnements télécoms et particulièrement l'abonnement de télévision", réagit l'association.

Telenet avance pour sa part que c'est un passage obligé pour continuer à financer les télévisions locales, les programmes belges, et que le modèle s'impose déjà sur le Web (même si cela dépend largement des plateformes). Mais l'argument reste très critiqué, surtout qu'il y a à peine trois ans, John Porter, le CEO, déclarait au Morgen qu'interdire l'avance rapide des publicités, donc de forcer la main aux téléspectateurs, s'apparenterait à… un "suicide commercial".

Fausse bonne idée ?

"Plutôt que d'attirer les clients sur leurs programmes, cela aura pour conséquence directe que les consommateurs se dirigeront encore plus vers des canaux comme le streaming, avec une perte de revenus supplémentaire pour les opérateurs concernés", affirme l'association des consommateurs.

"D'autres opérateurs comme Orange, Proximus, Scarlet et VOO vont sans doute suivre et appliqueront également ce nouveau modèle publicitaire. Toutefois, ils n'ont pas encore communiqué leur calendrier", avance l'association.

Quid des autres opérateurs ?

Chez Proximus, notons qu’il existe déjà un modèle du genre pour le replay (programmes disponibles plusieurs jours, sans les avoir enregistrés) mais désactivable via une option payante.

Chez Orange, pas de replay, donc la question ne se pose pas pour cette partie. Pour les contenus enregistrés, les limites techniques se posent car ils le sont directement sur les décodeurs des clients. Et la stratégie du groupe semble de toute façon ne pas aller dans ce sens. Mais l'opérateur reste prudent et se dit "compréhensif des enjeux", estimant que "beaucoup d'éléments sont à prendre en compte" pour les opérateurs en général.

Chez Voo, même son de cloche, l'initiative de Telenet laisse dubitatif, voire méfiant, même si elle est regardée avec intérêt. L'opérateur laisse donc Telenet affronter les tirs. Mais il avance également que "l 'expérience utilisateur reste la priorité" avant tout.

Pourquoi Telenet fait cavalier seul ?

Telenet, majoritairement actif en Flandre mais pas uniquement, a des intérêts différents des autres opérateurs, d’où l’impression qu’il fait cavalier seul. Il est effectivement propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, via son actionnariat dans SBS, et a développé des partenariats directs avec d’autres, comme la VRT. Frederik Delaplace, CEO de cette dernière, a d’ailleurs soutenu clairement l’initiative de l’opérateur, en apposant son commentaire et sa signature au communiqué envoyé par l’opérateur. Telenet a donc plus à perdre que les autres opérateurs. Ou disons que ceux-ci ont moins à gagner.

Néanmoins, le cord-cutting, soit l'abandon des abonnements TV, en particulier chez les jeunes, pourrait changer la donne. Même si Telenet mise également sur le streaming avec son offre Streamz, etc.

D’autres solutions ?

"Une alternative pourrait être que Telenet et les autres opérateurs baissent leurs prix pour les personnes qui ne peuvent pas zapper la pub ou gardent le même prix pour celles qui ne le veulent pas", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats, très dubitatif.Antonin Marsac