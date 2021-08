Jasper Philipsen s’offre un doublé à la Vuelta

Sa frustrante collection d’accessits au Tour (trois deuxièmes et trois troisièmes places) l’avait laissé en larmes sur un trottoir des Champs-Élysées. Un mois, jour pour jour, plus tard, Jasper Philipsen a enlevé son deuxième succès d’étape sur la Vuelta, où le Campinois avait déjà, l’an dernier, conquis ce qui était alors le plus beau succès de sa jeune carrière en enlevant la 15e étape.

Victorieux dimanche, le petit Campinois a réussi à Albacete le doublé dès la 5e étape de ce 76e Tour d’Espagne dont il semble, avec Fabio Jakobsen, deuxième cette fois, le plus rapide. Dans la dernière ligne droite, où un bon tiers du peloton, jeté au sol à douze kilomètres de l’arrivée, manquait à l’appel, parmi lequel le leader Rein Taaramaë dont le maillot rouge est désormais sur les épaules de Kenny Elissonde, le sprinter d’Alpecin-Fenix a été conduit vers le succès par ses partenaires, tel un seigneur mené sur sa chaise à porteurs, mais c’est le jeune Belge qui a fini le travail.

Sprint en force

À deux cents mètres de la ligne, malgré le vent de face, Philipsen a lancé le sprint en force et personne n’a pu le remonter, ni même l’inquiéter, Jakobsen finissant à un bon vélo de son vainqueur, Alberto Dainese, troisième, plus loin encore. Comme la veille, quand le nouveau maillot vert, enfermé, avait dû se contenter de la 9e place, Piet Allegaert (5e) et Jordi Meeus (7e) ont pris place dans le top 10. Sire, il y a à nouveau des sprinters belges !

"C'est incroyable, la finale que nous avons effectuée", s'est félicité le vainqueur. "Tout s'est parfaitement déroulé comme espéré, dans les cinq derniers kilomètres, chacun était à sa place quand il le fallait. Nous voulions absolument gagner après le couac de la veille. C'est formidable de voir comment ce groupe se bat pour la victoire encore et encore et pourtant, il n'y a pas si longtemps que nous roulons ensemble. J'espère que ce n'est que le début pour cette grande équipe."

Philipsen et ses partenaires d’Alpecin-Fenix avaient eu la chance d’échapper à la chute collective.

"C'est arrivé sur la droite, nous étions à gauche", a témoigné Philipsen. "Ce n'est jamais agréable de voir ce genre de choses survenir, mais cela n'a pas compliqué notre préparation du sprint. Celui-ci s'est déroulé selon le meilleur scénario. J'étais déçu de ne pouvoir sprinter correctement mardi, c'est la meilleure manière de tourner la page."

Avec sa victoire, Jasper Philipsen, qui s’était imposé auparavant dans le sprint intermédiaire, après le passage des trois coureurs échappés, a repris la tête du classement par points.

"Ne cherchez pas une raison dans ce sprint intermédiaire où il n'y en a pas", a-t-il expliqué. "Le maillot vert n'est pas un objectif prioritaire, mais je vais essayer de le porter le plus longtemps possible même si à Molina de Aragon, il ne m'avait pas trop porté chance."

Éric de Falleur