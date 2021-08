La fanfare uccloise rejoint le Meyboom

C'est une grande fierté, une reconnaissance inespérée et, également, une grande responsabilité", confie avec émotion André Vital, le président de l'association. La fanfare des Chasseurs de Prinkères vient de faire son entrée dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région bruxelloise aux côtés, entre autres, du Meyboom et de l'Ommegang.

"J'ai été contacté il y a quelques mois par une fonctionnaire du service des Monuments et sites. On a discuté, rempli des formulaires, envoyé des photos… Et voilà. La fanfare est entrée dans le patrimoine immatériel", se réjouit le trompettiste ucclois.

Une tradition ressuscitée

L'histoire de cet ensemble musical est pleine de rebondissements. "C'est une tradition bruxelloise qui était très vivace jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Des Bruxellois des Marolles se réunissaient au printemps avec une fanfare et des marcheurs en costume. Ils allaient à Uccle, dans le quartier de Saint-Job pour chasser les hannetons, considérés comme nuisibles. Mais c'était avant tout un prétexte pour aller boire et zwanzer", nous raconte l'amoureux de folklore. Prinkère signifie d'ailleurs hanneton "en bruxellois malheureusement oublié".

Mais la guerre et "l'arrivée des insecticides" ont tué cette tradition, qui a finalement disparu jusqu'aux années 1970. "Une association philanthropique de Saint-Job, les Bergspelers, a fait renaître la fanfare. Mais elle a de nouveau disparu à la suite de la gentrification du quartier Saint-Job et la hausse des loyers."

Prochain rendez-vous

Il y a 8 ans, André Vital a alors recréé la fanfare, qui compte désormais huit musiciens entre 23 et 67 ans, ainsi qu'un porteur de drapeau. "On est ouverts à de nouveaux musiciens. J'espère que cette reconnaissance va nous apporter plus de concerts", conclut le trompettiste.

Prochain rendez-vous de la fanfare : le 18 septembre à l’occasion de la foire de Saint-Job, sans doute l’événement annuel le plus important pour cette fanfare uccloise, désormais classée.

R. M.