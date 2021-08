La Journée

Journaliste Police et Justice

Pas de frais fédéraux pour le remplacement du permis de conduire des victimes des inondations

L’administration fédérale ne réclamera pas les frais de 20 euros dus pour le remplacement d’un permis de conduire aux personnes victimes des inondations, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). Lors des inondations du mois de juillet, de nombreuses personnes ont vu des documents tels que leur permis de conduire disparaître ou être endommagés. Si les frais fédéraux ne leur seront pas réclamés pour le permis de conduire, des frais administratifs communaux pourraient par contre être demandés. Le ministre a appelé les communes concernées à s’aligner sur la décision fédérale.

La Belgique retrouve son statut indemne de grippe aviaire

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a approuvé l'auto-déclaration soumise par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) permettant à la Belgique de retrouver son statut indemne de la grippe aviaire, a annoncé le ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval (MR). Cette approbation permettra au pays de relancer le commerce de volaille avec des pays tiers. Le 1er novembre 2020, une "période de risque accru" avait été déclarée en Belgique après la détection du virus de la grippe aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages aux Pays-Bas. Des mesures supplémentaires de biosécurité avaient été prises pour endiguer la propagation du virus. Malgré la mise en place de celles-ci, la présence du virus a été confirmée en Belgique chez des oiseaux sauvages le 13 novembre 2020 et plusieurs foyers d'influenza aviaire chez les volailles et d'autres oiseaux domestiques ont été détectés par la suite.

La vigilance reste de mise vu que des cas d’influenza aviaire sont encore identifiés chez des oiseaux sauvages en Europe.

Pour ce qui est des volailles et des oiseaux d’élevage, une surveillance active est réalisée au moyen de prélèvements dans toutes les exploitations de volailles. Une surveillance dite passive est maintenue grâce à la vigilance des détenteurs d’oiseaux captifs et de volailles ainsi que de leurs vétérinaires pour détecter toutes mortalités anormales ou des signes cliniques évocateurs d’une infection par la grippe aviaire.

Les syndicats insistent sur la sensibilisation à la vaccination dans les écoles

La CGSP et la CSC Enseignement ont réagi positivement mardi à l'annonce d'une reprise des cours en présentiel à la rentrée scolaire. Les deux syndicats estiment toutefois qu'il faudra renforcer la sensibilisation à la vaccination en milieu scolaire, particulièrement à Bruxelles. Une réunion sur cette question aura lieu mercredi avec la Commission communautaire commune (Cocom), en charge de la vaccination dans la capitale. "Il faudra que l'école joue un rôle dans la sensibilisation. N'est-ce pas le lieu où l'on va expliquer correctement ce qu'est la vaccination et l'on pourra lutter contre les fake news qui circulent ?" a fait remarquer le secrétaire général de la CSC-Enseignement, Roland Lahaye. Le dirigeant du syndicat chrétien souhaite également que la médecine scolaire puisse être impliquée en offrant une vaccination dans les écoles afin d'éviter que, même s'ils sont sensibilisés, des élèves ne se fassent pas vacciner parce qu'ils n'auraient pas pris rendez-vous dans un centre.

La CSC exhorte aussi les responsables politiques à poser sérieusement la question de l’obligation vaccinale.

Inondations : les Finances font un geste

Le SPF Finances a décidé d’offrir aux communes touchées par les inondations des biens qui devaient normalement être vendus aux enchères via son "Finshop". Des chaises, des bureaux et des armoires ont été distribués mercredi après-midi à des administrations communales touchées par les inondations. C’est au bâtiment du ministère des Finances, à Seraing, que son ministre et la protection civile s’étaient donné rendez-vous pour une première remise de matériel.