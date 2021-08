La politique monétaire de la banque centrale européenne coûte 125 millions d’euros aux banques belges

On le sait, la politique monétaire est ultra-accommodante depuis des années. Dans la foulée de la crise des dettes souveraines, l’institution européenne n’a eu de cesse de baisser les taux d’intérêt, afin de mettre de l’huile dans les rouages. Entendez qu’elle favorise l’octroi de crédits aux entreprises et aux ménages par le biais des institutions financières. Deux des grands ressorts de la politique monétaire tiennent aux dépôts de liquidités des banques et l’octroi des prêts TLTRO (targeted longer-term refinancing operations) aux institutions financières.

-0,5 % sur les dépôts

Une note d’Éric Dor, professeur d’économie à l’IESEG (école de commerce à Lille) évalue précisément l’impact net du taux d’intérêt négatif sur les liquidités excédentaires déposées par les banques auprès de la BCE, et le coût pour cette dernière de l’octroi des prêts TLTRO à des conditions particulièrement favorables.

En termes plus précis, Éric Dor a comptabilisé un taux d’intérêt négatif de -0,5 % sur les réserves excédentaires des banques sur leurs comptes courants auprès des banques centrales nationales de l’Eurosystème (en partie déduites, ce qu’on appelle le tiering) et un taux de -1 % (la BCE paie donc les banques pour qu’elles empruntent…) sur les prêts TLTRO.

-1 % sur les crédits TLTRO

Et le résultat de tout cela ? Intéressant… Le coût brut des réserves excédentaires déposées auprès de la BCE se monte à 21 449 milliards d’euros pour les banques européennes, sur la base des positions arrêtées à la fin juillet.

Cela dit, le taux d'intérêt négatif n'est payé que sur la partie résiduelle des réserves excédentaires (on déduit des montants globaux les réserves obligatoires des banques). Le coût net est donc de 16, 975 milliards d'euros. Quant à l'autre versant de l'équation (les prêts TLTRO), Eric Dor rappelle que "la quasi-totalité des prêts de l'Eurosystème aux banques est fournie par les prêts TLTRO. Pour les banques dont la capacité de crédit nette éligible atteint le seuil de performance de prêt, le taux d'intérêt sur les crédits TLTRO sera aussi bas que -1 % jusqu'au milieu de l'année prochaine. Il est évident que le taux d'intérêt négatif sur les prêts TLTRO est une 'subvention' accordée par l'Eurosystème aux banques."

Cette subvention n’est pas mince, puisqu’elle se monte à 22,172 milliards d’euros.

Une balance globalement positive

En conclusion, la politique monétaire hyperflexible de la BCE rapporte environ 5,2 milliards (22,172 - 16,975 milliards) aux banques du système européen.

C'est l'Italie qui en profite le plus, à hauteur de 3,212 milliards d'euros. "Il y a un gain net pour les banques d'Italie, d'Espagne, de France, des Pays-Bas, de Grèce, d'Autriche, du Portugal et de Slovaquie. Il y a une perte nette pour les banques des autres pays de la zone euro, mais d'un montant relativement faible, et concentrée sur le Luxembourg et l'Allemagne", conclut Éric Dor.

Et la Belgique ? Elle paie 125 millions d’euros au total.

François Mathieu