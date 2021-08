"L’Antwerp va souffrir à Chypre"

europa league Il y aura 38 degrés en journée, 34 au coup d'envoi. Ce barrage de l'Europa League sera tout sauf une promenade de santé pour des Anversois qui auront à cœur de rejoindre à nouveau la phase de poules. "L'Antwerp est probablement légèrement supérieur sur papier", concède Florian Taulemesse, ancien attaquant d'Eupen qui évolue depuis 2017 à Larnaca (Chypre). "Mais ce sera un match serré. La chaleur et l'humidité vont rendre la tâche des Anversois plus difficile. Les équipes ont souvent du mal à s'adapter aux conditions de jeu."

Il y a deux ans, la Gantoise

Il y a deux ans, il avait d'ailleurs partagé l'enjeu face à la Gantoise au match aller, à Chypre. "Et on méritait de s'imposer. Au niveau du budget, on était largement inférieurs mais ils avaient souffert, pour finalement l'emporter 3-0 au retour."

La rencontre de ce jeudi se déroulera au stade national, avec une pelouse en bon état. Et selon le Français de 35 ans, l'ambiance devrait être au rendez-vous, dans les tribunes qui peuvent accueillir plus de 20 000 personnes en temps normal. "Ce n'est pas un stade 'guet-apens'. Par contre, je ne connais pas la jauge, mais l'Omonia possède des supporters très bruyants, qui poussent énormément leur équipe. C'est l'un des meilleurs publics."

Au niveau de l'effectif, par contre, les Chypriotes apparaîtront affaiblis par plusieurs blessures. À commencer par Eric Bauthéac, le Français (originaire du même village que Taulemesse) qui totalise 172 matchs en Ligue 1. "C'est un sacré coup dur, tout comme l'absence de Scepovic, qui s'est blessé. Ils ont par contre Loizou, un jeune ailier de 18 ans, très explosif."

Une défense solide

Mais ce n'est pas le principal atout de l'Omonia. "C'est une équipe en fait très forte défensivement. Avec un bon gardien, Fabiano, qui est très solide depuis deux ans. L'axe central aussi est très costaud. Et leur arme, c'est… leur latéral gauche : Jan Lecjaks (31 ans). C'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe. Il sort souvent de sa position de défenseur pour déborder et adresser de bons centres. L'Antwerp devra surtout se méfier du flanc gauche local."

Et pourra constater que le Tchèque n’a plus rien à voir avec le joueur qui était passé par Anderlecht en 2010/11.

Le Great Old reste favori

Même si ce match aller ressemble à un piège, le Great Old partira largement favori face aux Chypriotes. Ces derniers ont en effet été éliminés du tour préliminaire de la Ligue des champions par les Croates du Dinamo Zagreb avant de se qualifier au tour préliminaire de l’Europa League aux tirs au but, face à la modeste équipe du FC Flora Tallinn (Estonie). Contre une formation capable d’attirer Radja Nainggolan, qui a d’ailleurs fait le voyage, elle devrait avoir du mal à rivaliser.

Pierric Brison