"Le bourgmestre a eu des propos réducteurs"

Dans nos éditions précédentes, nous abordions le dossier du musée des Beaux-Arts de Tournai, conçu par Victor Horta. Comme beaucoup le savent, ce bâtiment emblématique sera prochainement rénové et va voir naître des extensions. Toutefois, plusieurs associations ont lancé une pétition intitulée "Contre l'enlaidissement du musée des Beaux-Arts", afin que ce projet soit abandonné. Pour la Table ronde de l'architecture, le projet d'extension du musée destiné à en doubler la superficie est moderniste-mondialisé. Une annexe imaginée par les architectes est notamment entièrement faite d'acier, de verre et de béton. "Construire des extensions sans goût et sans respect du lieu, nous semble fautif. Une fois encore, c'est un camouflet infligé à l'art et à l'architecture" avaient déclaré les associations.

Suite à ces déclarations, nous avions interpellé le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. "Depuis l'histoire du Pont des Trous, ce sont toujours les mêmes personnes qui ne pensent qu'à leur nombril. Elles peuvent faire toutes les pétitions qu'elles veulent, cela ne va pas m'empêcher de dormir et je continuerai à soutenir le projet."

Des mots forts qui sont arrivés aux oreilles de Pierre-Emmanuel Lenfant, archéologue et juriste. "Je trouve cela décevant de recevoir des telles déclarations de la part d'un bourgmestre, ce sont des propos réducteurs. Alors que nous consacrons notre temps pour valoriser le patrimoine de la Ville. Paul-Olivier Delannois occulte la réalité. Il y a de plus en plus de spécialistes d'Horta qui s'offusquent. En effet, on est occupé de dénaturaliser le musée des Beaux-Arts. Ce dernier va devenir une vulgaire cantine. Nous aurions aimé avoir une main sur l'épaule de la part du bourgmestre pour nous féliciter de notre investissement. Toutefois, cela n'a pas été le cas", précise Pierre-Emmanuel.

Les initiateurs de la pétition ne comptent pas abandonner pour si peu. "Des médias étrangers et d'autres associations sont sensibles à ce dossier. En tant que bénévoles, nous souhaitons nous faire entendre. Il y a toujours des possibilités de compromis mais, nous n'avons pas droit au dialogue."Margaux Piron