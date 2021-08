Le Mans, Everest des millionnaires

Les 24 Heures du Mans, c’est un mythe, une légende, un sommet faisant rêver tous les amateurs de sport automobile. Comme grimper l’Everest est le challenge d’une vie pour certains, disputer la plus grande course du monde l’est tout autant pour de fortunés hommes d’affaires.

Car à la différence de la F1 ou des 500 Miles d'Indianapolis réservées aux pros, à l'élite du sport auto, il est possible d'acheter, souvent à prix d'or et au plus offrant, un volant pour Le Mans. C'est ainsi que 35 gentlemen drivers comme on surnomme les "Bronze", les pilotes les moins gradés, vont côtoyer durant un double tour d'horloge les pros les considérant souvent comme des "chicanes mobiles", des dangers à éviter lors des nombreux dépassements. Car un amateur peut tourner entre trois et vingt secondes au tour moins vite que ses équipiers. Mais souvent, c'est lui qui paie la note pour tout l'équipage ou alors diminue le budget de ses équipiers.

Il y a comme cela quelques millionnaires voire milliardaires que l’on retrouve chaque année. Les Fritz Van Eerd (le patron des magasins Jumbo et premier sponsor de Max Verstappen) débourse plus d’un million d’euros pour la course de l’année, François Perodo (5e plus grande fortune de France), Paul Dalla Lana, Ben Keating, Henrik Hedman ou encore Dominique Bastiaen, le doyen de cette édition à 75 ans.

Souvent des jeunes pilotes ou des pros ne peuvent rouler que grâce à ces mécènes du sport auto se faisant plaisir. Parmi eux, on retrouve un Belge, le Néerlandophone Tom Cloet. Pas vraiment une des plus grandes fortunes du royaume, mais sa société familiale de leasing de meubles est prospère.

"Je paie mon volant 260 000 €, c'est un bon prix car normalement cela oscille entre 200 000 et 400 000," explique Cloet. Un bon prix pour le moins bon volant en LMP2, avec la seule Ligier moins performante que les Oreca, un team Eurasia pas au top et surtout le seul équipage en proto avec deux gentlemen. Mais le résultat n'est pas ce que Cloet recherche. À 46 ans, il veut juste en être et voir cette fois l'arrivée.

O. d.W.