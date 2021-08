Le mauvais temps fait exploser les "last minute"

La météo maussade de ces dernières semaines fait fuir les Belges vers le soleil. Les compagnies aériennes de notre pays constatent ainsi une forte demande de réservations de vols en dernière minute depuis quelques jours. Et ce, en immense majorité, vers des destinations ensoleillées, comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie ou le sud de la France. "Nous constatons une augmentation de 15 % de nos réservations last minute par rapport à la première semaine d'août", explique Maaike Andries, porte-parole chez Brussels Airlines. "Les deux dernières semaines d'août et la première de septembre sont très chargées. Nos avions sont vraiment bien remplis." La compagnie belge va ainsi mettre toute sa flotte disponible en vol pour faire face à cette nouvelle demande.

Même topo du côté de Tui Fly. "Les réservations last minute sont la tendance de l'année ", souligne la porte-parole Sarah Saucin. Le mauvais temps a encore accéléré les choses, et nous constatons une croissance de la demande : + 50 % environ ces trois dernières semaines par rapport aux semaines précédentes. + 20 % pour cette semaine, par rapport à la même semaine en 2019.

Changement clair dans les comportements

Chez Tui Fly, les destinations les plus choisies sont la Grèce, les îles espagnoles et le sud de l'Espagne. "Les Belges veulent de la chaleur et un ensoleillement garanti. La majorité des réservations actuelles concernent des départs en août ou début septembre."

Cette tendance à réserver en dernière minute son vol d'avion va-t-elle perdurer ? Sarah Saucin constate, en tout cas, un réel changement chez le voyageur ces derniers mois. "Avant la crise, une majorité des réservations pour l'été avaient lieu au début de l'année. Les Belges voulaient avoir le choix, se projeter et utiliser leur treizième mois pour réserver", insiste la porte-parole. Cette année, les incertitudes et les changements constants ont instauré un comportement de réservation last minute, voire d'extrême last minute (2-3 jours avant le départ). C'est également la tendance pour les réservations faites pour les mois de juillet et août : on se renseigne, on attend d'être certain de pouvoir partir dans la destination choisie et on réserve quelques semaines, voire jours avant le départ."Raphaël Meulders