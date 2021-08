Le plus grand espace de coliving de Belgique ouvrira bientôt à Charleroi

C’EST À UN PROJET DE TAILLE que s’attaque la société de coliving Ikoab à Charleroi. Loin des maisons de maître partagées qui ont fait sa renommée à Bruxelles (39 maisons) et en Wallonie (32), le réaménagement de l’ancien Hôtel des Chemins de fer, ancré le long des quais de la gare du Sud, dans le bas de la métropole carolo, aboutira ni plus ni moins à la création du plus vaste espace de coliving du pays, fort de 5 250 m² pour 76 chambres et une multitude d’espaces communs.

C’est aussi le premier du genre, en Belgique et si pas aussi en Europe, à consacrer un niveau entier (le rez-de-chaussée) à des personnes à mobilité réduite (PMR), organisation de l’espace et équipements adaptés à la clé. Autre particularité, l’immeuble est l’œuvre de l’illustre architecte belge Henry Van de Velde, édifié en 1933 en collaboration avec l’ingénieur-architecte de la SNCB Paul Nouille. C’est d’ailleurs à la société des chemins de fer qu’il appartient encore, jusqu’à la signature de l’acte de vente, planifiée en janvier ou février 2022.

La start-up des débuts a bien grandi

L'ampleur du projet carolo a décidé Ikoab à faire évoluer sa structure. De simple start-up à ses débuts, la voici qui a tout d'une grande. "Nous sommes en train de mettre sur pied un holding, avec trois sociétés : une pour l'investissement, une pour la gestion des projets et une pour l'exploitation et la gestion locative des immeubles", précise le jeune homme. C'est cette nouvelle société d'investissement qui est appelée à rassembler la moitié du prix d'achat de l'Hôtel des Chemins de fer, acquis à parts égales avec la société de construction carolo Entreprises Koeckelberg pour 1,6 million d'euros. "Il faudra prévoir au total un budget de 5 à 6 millions d'euros, en ce compris les travaux de rénovation, réalisés par notre partenaire."

Travaux qui ne toucheront pas à la structure du bâtiment ou aux éléments d'époque qui font son charme et son caractère, mais porteront sur les châssis, la toiture, le sablage de la façade et, plus largement, sur les aménagements et équipements intérieurs. "Le volume central repose sur une série de poteaux-poutres entre lesquels étaient définis des bureaux individuels aisément transposables en chambres de coliving de 24 à 52 m² pour les unités premium", décrit Amaury Michiels. "Les deux corps latéraux accueilleront les communs - cuisines, salons, salles de projection, de détente ou de fitness - et, au 3e étage, deux grandes terrasses verdurisées."

Actuellement, Ikoab est occupée tant à démarcher les banques qu’à constituer une équipe d’architectes et d’ingénieurs pour définir les plans du projet. Quand ce sera chose faite, il sera temps de préparer et de déposer la demande de permis. Pas d’agenda précis à communiquer, donc, mais déjà une idée des loyers, qui devraient avoisiner les 600 à 650 euros charges comprises pour une chambre standard, 700 à 750 pour une premium.

