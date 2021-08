Le SPF Finances offre du mobilier aux communes sinistrées

Inondations Il a été acheminé par la Protection civile vers Esneux, Limbourg et Pepinster.

C’est un déménagement un peu particulier qui a eu lieu ce mercredi matin à Seraing. La Protection civile était présente avec deux camions devant le bâtiment de l’antenne sérésienne du SPF Finances pour transporter du mobilier désaffecté vers les communes victimes des inondations de mi-juillet que sont Esneux, Pepinster et Limbourg.

Le bail arrivant à terme, le SPF Finances quitte définitivement les bureaux qu’il occupait encore rue Haute 67 pour rejoindre la tour des Finances, quartier des Guillemins, à Liège. Au lieu de vendre aux enchères comme à l’habitude son mobilier de bureau via le Finshop, le SPF Finances a décidé d’offrir celui-ci aux administrations communales sinistrées.

Tables, armoire et chaises de bureau étaient ainsi étiquetées par couleur selon leur destination finale, et déménagées dans les véhicules… par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) lui-même. Celui-ci a en effet prêté main-forte aux équipes de la Protection civile, et ce jusqu’à la dernière chaise !

"Nous avons déjà pris des mesures fiscales pour reconstruire des maisons, fournir du personnel, nous apportons aujourd'hui un support matériel de bureau vers les communes demandeuses. La volonté est de leur permettre de se remettre au plus vite au travail pour répondre aux besoins des habitants", s'est exprimé le ministre. Par la suite, d'autres communes pourront être fournies selon la demande.

Plus rien à Pepinster

Alors que le mobilier est arrivé jusqu'à sa commune en cours de journée, le bourgmestre de Pepinster Philippe Godin s'est dit "ravi de cette proposition qui permet de se rééquiper à moindre coût". Avec des eaux atteignant jusqu'à 1m80, l'administration communale et le CPAS ont en effet été entièrement sinistrés, de sorte qu'"il ne reste plus un seul meuble entier !". D'autres dons d'entreprises et de services publics vont également y être acheminés.

Dans les prochains jours, du matériel électroménager, en provenance du SPF Finances, devrait aussi être livré, cette fois, directement aux sinistrés.

Aude Quinet