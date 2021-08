Le téléphérique ouvert de 7 h à 18 h 30

Des citoyens ont exprimé le souhait de prendre le téléphérique à des fins de mobilité, notamment le matin et le soir, en dehors des plages de fonctionnement touristique (10 h-17 h en semaine) établies dans le cadre de la concession avec la S.A. Téléphérique de la Citadelle de Namur. Dès septembre, il sera accessible dès 7 h et, ce, jusqu'à 18 h 30, du lundi au vendredi, en période scolaire. "Pour des raisons juridiques, nous avons dû lancer un marché public spécifique, distinct de la concession, alors qu'un seul opérateur était forcément capable de rentrer une offre", confie le bourgmestre Maxime Prévot (CDH). "Ainsi, la Ville prend l'initiative et finance ce service complémentaire pour une durée de deux ans. Elle prendra en charge le coût du marché (513 040 euros) et engrangera les recettes."

Une alternative à la voiture individuelle

Ces dernières sont estimées à 50 000 euros par an. Le coût annuel pour la Ville de cette extension d'horaires devrait donc avoisiner les 200 000 euros. Pour rappel, elle verse déjà au concessionnaire une redevance annuelle de 600 000 euros pour l'exploitation touristique et, ce, pour une période de trente ans. "Au bout de deux ans, nous tirerons un bilan sur les besoins de mobilité. La demande est-elle réelle ou fantasmée ? On ne s'attend pas à ce que les recettes couvrent les coûts, cela n'existe dans aucun mode de transport public collectif. Nous nous baserons sur le volume de passagers pour décider si l'on poursuit cet investissement complémentaire ou si on l'arrête."

Théoriquement, le téléphérique peut offrir une alternative à la voiture individuelle, pour les habitants de la Citadelle, de ses quartiers avoisinants et plus largement de tout le secteur sud-ouest de Namur (Malonne, Wépion, voire Flawinne et Salzinnes). En plus du Touri existant, deux nouvelles formules d’abonnement du 1er septembre au 30 juin sont disponibles. Le Mobi, uniquement en début (7 h-10 h) et fin de journée (17 h-18 h 30) pour 85 euros (100 pour les non-Namurois) ou 30 euros (40 pour les non Namurois) pour 90 jours. Le Maxi (117,5 ou 132,5 euros), quant à lui, permet d’emprunter le téléphérique toute la journée. Plus d’infos : www.telepheriquedenamur.beGrégory Piérard