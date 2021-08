Le trièves, grenier bio de la France

C’est un coin de France assez méconnu. À une petite heure en dessous de Grenoble. Comme adossé au massif du Vercors (Auvergne), haut lieu de la Résistance (durant la Seconde Guerre mondiale) et du tourisme (plus récemment) chez nos amis français. Le Trièves, c’est une nature généreuse, des prés à l’herbe grasse, des petits villages pittoresques. Et de la montagne. Pas de la haute montagne. On est plus dans le registre du Jura. Il y a donc de quoi faire et de quoi contempler.

Janick Delva, originaire d’Aywaille, y a acheté une première maison en 2013. La ferme de Marthe, dans la commune de Saint-Baudille-et-Pipet. Beaucoup de travail et d’aménagements sont nécessaires autour de cette bâtisse, présentant la date 1789 sur son fronton, afin d’y créer un gîte.

Quelques années plus tard, nouveau coup de cœur immobilier. Une autre demeure est acquise. Le Clos des Luya, à quelque 3 km à vol d'oiseau du premier point de chute. Énormément de transformations à faire sur le bâtiment. Un nouveau gîte apparaît voici trois ans. Plus grand. Sept chambres pour cinq salles de bains. Avec le même esprit, la même âme. "J'ai toujours eu envie de partir vivre à la montagne," explique Janick. "Plus vers le sud, pour le soleil. Lorsque mon quatrième enfant est né, j'étais déjà allée visiter des maisons, mais cela ne s'était jamais mis. L'idée était toujours restée dans ma tête. Je regardais les annonces. Je surfais sur Google Earth… Puis, je suis tombée un jour sur la ferme de Marthe. Coup de cœur."

Vivre là-bas

L'idée derrière tous ces mouvements était de vivre là-bas. D'où les gîtes. Et de suivre des formations en Belgique ou en France (moniteur Adeps demi-fond et hors stade, running/yoga) pour présenter aux clients des possibilités de stage durant leur séjour. Le Clos des Luya a ainsi déjà accueilli l'équipe nationale de trail belge. Ou des jeunes femmes venues chercher détente (yoga) et dépense en montagne (initiation au trail). "Ici, dans le Trièves, j'adore tout", reprend Janick. "Il y a d'abord les gens. Beaucoup de maraîchers, de gens proches de la terre. On est vraiment sur la thématique du bio. Correns, premier village bio de France situé dans le département du Var, n'est pas loin de chez nous. Cela donne une qualité de vie comme je l'aime. Et des discussions avec des gens impliqués sur des thèmes qui me sont chers. Cette région peu connue, qui sort un peu de l'autarcie, est aussi vraiment très belle. Pour une traileuse comme moi, c'est le bonheur. Pour la cavalière que je suis également. J'ai d'ailleurs ramené ici mes quatre chevaux, deux pour moi et deux pour ma cadette."

Éric Verschueren