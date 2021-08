Les crèches, une partie de la solution pour améliorer le taux d’emploi en Wallonie

Une étude de l’économiste Stijn Baert, spécialiste du marché du travail (Ugent) le mettait en évidence la semaine dernière : afin de résoudre en partie le problème des métiers en pénurie, et combler le grand nombre de postes vacants, il faut investir davantage dans des services de garde d’enfants plus accessibles et plus flexibles. C’est la grande conclusion du travail académique de Stijn Baert, sur la base des chiffres récents de StatBel. Ces derniers montrent qu’un quart des salariés à temps partiel dans notre pays ne travaillent plus à temps plein parce que la garde des enfants laisse à désirer ou parce que les coûts deviennent trop élevés.

L’ASBL "Les petits soleils" à Tournai en exemple

"Je souscris à 100 % aux propos tenus dans cette étude", poursuit Olivier de Wasseige. C'est un vieux problème sur lequel le gouvernement, après avoir mené quelques opérations 'coup de poing' ces dernières années, se penche à nouveau sérieusement. C'est un fait qu'il n'y a pas assez de places. Mais, et c'est paradoxal, le taux d'absentéisme dans le centre d'accueil est assez élevé (18 %). Durant la première quinzaine de septembre, j'ai une réunion prévue avec le gouvernement wallon pour discuter une solution qui nous semble adaptée : des partenariats public-privé pour la création de crèches en entreprises", poursuit le patron de l'UWE, qui a mis en place un groupe de travail dédié à cette problématique au sein de l'institution wallonne. Le point de départ de la réflexion ? La création de l'ASBL "Les petits soleils" à Tournai par le groupe industriel Technord (450 personnes) pour leurs collaborateurs, et pour ceux d'autres entreprises, y compris de la Ville de Tournai.

Outil d’aide à l’emploi

"Il y a un réel intérêt du côté des entreprises à mettre en place, seule, ou en partenariat avec d'autres sociétés, à mettre sur pied des crèches dans leur environnement, pour le bien-être de leurs travailleurs (c'est quand même plus confortable) - il y a donc un intérêt sociétal -, mais aussi pour faciliter le recrutement. On ne va pas se mentir, une crèche sur votre lieu de travail, ça peut être un outil de recrutement ou de fidélisation. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes, aussi en termes d'aménagement du territoire, de sorte qu'on souhaiterait cadrer cette discussion dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Tout le monde peut y trouver son intérêt mais ça doit être bien balisé", poursuit Olivier de Wasseige. Pour qui ce défi sociétal doit être relevé, notamment dans le cadre des discussions entourant la mise en œuvre du plan de relance. En Flandre, par ailleurs, la ministre de l'Emploi Hilde Crevits (CD&V) a lancé une étude sur l'impact de la garde d'enfants sur l'emploi, qui court jusqu'en 2023.