Les films de la semaine du 21 au 27 août

Les évadés/Samedi 21, Tipik, 20h05

Drame L’histoire d’Andy Dufresne (Tim Robbins), un innocent qui va passer près de vingt ans au pénitencier de Shawshank, endurant diverses épreuves mais se lier également d’amitié avec Red (Morgan Freeman), un autre détenu. Ce premier film de Frank Darabont, d’après Stephen King, a connu un succès mitigé à sa sortie mais est devenu culte avec le temps.

La Môme/Dimanche 22, Arte, 20h55

Biopic Conçu comme un kaléidoscope de grands moments de la vie d’Edith Piaf, le film d’Olivier Dahan ne fait pas dans la dentelle. De cette tragédie populaire poussive au montage éclaté inutile, émerge cependant la prestation de Marion Cotillard. Époustouflante, elle parvient à glisser un peu de chaleur dans ce biopic guère émouvant.

Séraphine/Lundi 23, Arte, 20h50

Biopic Le réalisateur Martin Provost sort de l’oubli les toiles de Séraphine de Senlis. Illuminée, Yolande Moreau donne corps au destin hors du commun de cette femme de ménage. Elle la remplit du mystère d’une passion totale pour la peinture qui la rend admirable et inquiétante à la fois.

A Perfect Family/Mardi 24, Be 1, 20h30

Comédie dramatique La vie d’Emma, 11 ans, bascule le jour où sa mère lui annonce que les deux parents vont divorcer parce que son père veut devenir une femme. En colère, Emma n’accepte pas ce qu’elle ressent comme une trahison. La force de ce premier film de la danoise Malou Reymann réside dans son honnêteté.

Pentagon Papers/Mercredi 25

Thriller Steven Spielberg met en scène le premier bras de fer entre Nixon et le Washington Post, deux ans avant le scandale du Watergate. Le cinéaste américain le plus populaire, entouré de Meryl Streep et Tom Hanks, livre une œuvre classique à la Pollack qui rappelle à tous l’importance vitale de la presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie.

Astérix aux Jeux olympiques/Jeudi 26, TF1, 21h05

Comédie C’était au tour de Benoît Poelvoorde de jouer la potion comique dans cette troisième aventure d’Astérix en prises de vues réelles. Une grosse machine qui n’a d’autre ambition que de faire rire, pas toujours en finesse. Dans le tas, l’un ou l’autre gag touche néanmoins sa cible.

Super 8/Vendredi 27, Club RTL, 20h

Thriller Dans une petite ville américaine, un groupe d'ados tournant un film amateur est témoin du crash d'un train. Les jours suivants, d'étranges événements surviennent tandis que l'armée débarque. J.J. Abrams (Lost) se met dans la peau du Spielberg réalisateur de E.T. et producteur des Goonies. Un blockbuster séduisant à la nostalgie assumée.