Les inondations de l’été aussi vi te oubliées que celles du passé ?

LES PARTICULIERS EN QUÊTE d’un logement ont peu de mémoire. Les inondations historiques de 2014 à Ittre pas plus que les crues de la Meuse de 1993 ou 1995, aussi catastrophiques furent-elles pour les Dinantais ou les Wépionais, n’ont pas, à terme, impacté la valeur de leur marché immobilier respectif. Alors qu’au lendemain ou au surlendemain, ils semblaient bien décidés à revendre leur bien au plus tôt pour rejoindre les hauteurs, les sinistrés eux-mêmes se sont habitués, ont oublié les dégâts et leurs angoisses et n’ont pas été frapper aux portes des agences immobilières.

Mais rien ne dit que celles, dramatiques, de juillet, et les images brutales qu’elles ont véhiculées, n’auront pas de conséquences sur les prix.

"La zone inondable rend perplexe mais, du moins jusqu'avant le mois de juillet, ce critère n'entrait pas en compte dans la négociation", indique Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot, la Fédération du notariat belge, par ailleurs notaire à Wanze, commune qui a été sous eau mi-juillet et a subi d'autres inondations dans le passé. "Du moins ne l'ai-je jamais vu", ajoute-t-il, insistant parler, ici, de son ressenti et de son expérience. "Ce n'est certainement pas un élément essentiel, pas plus que ne l'est la certification PEB [performance énergétique des bâtiments, NdlR]. Ce qui compte, c'est le quartier, la maison…"

Images marquantes

"À ce jour, il est difficile de savoir si, sur la durée, les inondations de l'été auront un impact psychologique bloquant sur le marché immobilier", ajoute-t-il. "Mais peut-être ont-elles davantage marqué les esprits que celles du passé ? Ceux qui les ont vécues en direct auront du mal à oublier. Ce n'est pas rien de voir l'Amblève ou l'Ourthe deux mètres au-dessus de leurs niveaux habituels. Ou des voitures emportées par les flots."

Mais il en est moins sûr pour ceux qui les ont vues en images seulement.

Par contre, les cartes des inondations par débordement et par ruissellement réalisées depuis quelques années par la Région wallonne seront peut-être davantage analysées par les candidats-acquéreurs qu’elles ne le furent à ce jour. Ou par les propriétaires de terrains à bâtir.

Voire… par les autorités communales. "On va vers un systématisme des épisodes climatiques et on peut penser que la cartographie risque d'avoir un certain impact par la suite", convient Renaud Grégoire. "Du moins celle des débordements, que l'on peut prévenir, moins celle des ruissellements qui sont plus imprévisibles. Même si les catastrophes de juillet ont largement débordé des zones à risque."

Reste l’attrait de la vue sur l’eau

Ce sentiment qu'il n'y aura pas d'effets, même immédiats, ne s'explique pas seulement par un manque de mémoire mais tient aussi au fait que les bords d'eau sont attractifs. "Avoir vue sur l'eau représente une plus-value financière, très certainement pas une moins-value", indique le porte-parole de Fednot, évoquant les "spots" que sont par exemple, à Namur, Jambes, Wépion, Profondeville… "Et cela va rester un atout, sauf peut-être dans certains endroits. C'est tout le paradoxe de telles situations : le coup d'œil l'emporte sur le risque potentiel d'être affecté par des inondations. C'est pareil avec la vue sur mer."

Pas d'impact donc ? "Sauf si les pouvoirs publics prennent des mesures", conclut-il, "et imposent d'autres règles urbanistiques."

C.M.

Renaud Grégoire

Porte-parole de Fednot