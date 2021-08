Cris, brouhaha, tintements de fin de récré… Quand on pénètre dans l’antre de Denis Laloy, l’ancienne école Sainte-Alice, ces sons juvéniles résonnent en nous. Si on déteste les subir, on en apprécie le souvenir.

Mais là, le calme est absolu. L’homme nous sauve d’une averse à notre arrivée et apaise directement l’ambiance. Ses phrases, entrecoupées de temps de réflexion, fendent le silence. Sainte-Alice semble avoir gardé l’habitude, comme à chaque congé d’été pendant des décennies, de se taire.

Au quotidien, l’espace, vaste, ne manque pourtant pas de vie. Denis Laloy, qui y a déposé ses cartons avec sa femme et ses trois enfants il y a une quinzaine d’années, est loin d’être l’unique occupant.

"Derrière cette porte, il y a le bureau de ma tante, Denise. C'est elle le moteur du projet lors du rachat de l'école à l'évêché", explique-t-il, en frappant le bois du dos de la main. Là, une jeune fille ouvre. C'est la fille de sa cousine Florence. "En fait c'est le clan Laloy, il y a toute la famille…", glisse-t-on avant d'envahir le bureau pour mieux se faufiler jusqu'à l'accès secondaire d'une grande salle de spectacle située dans le fond. "Elle est surtout utilisée pour les répétitions de théâtre", ajoute-t-il, lui qui tient à montrer avant toute chose tous les espaces communs, qu'on puisse saisir l'essence du projet que représente ce groupement d'habitats, qui va au-delà du logement.

Activités culturelles, l’atout à l’achat

"L'évêché n'a pas été intéressé par l'argent, par les propositions de cabinets d'architectes ou autres, mais bien par les projets. Il voulait quelque chose qui corresponde à ses valeurs. L'idée de proposer du socioculturel au rez-de-chaussée a été décisive", explique-t-il.

Il a quant à lui déboursé environ 78 000 euros pour l’achat de sa partie, avec sa femme. Montant qui a doublé avec les travaux.

"Il y a trois appartements en location, mais le reste, ce sont les propriétaires qui sont sur place. L'évêché a conservé une partie des locaux. Tout le monde se connaissait au début. À la base, les biens n'étaient pas du tout destinés à ce que des personnes y vivent, donc le prix d'achat était intéressant. Mais il y a eu beaucoup de travail à faire", glisse-t-il.

"Il y a eu quelques vols de vélos. C'est un peu une auberge espagnole, dans le sens où l'on rentre un peu facilement. Il y a tellement d'occupants occasionnels, pour des préparations de spectacles et autres…", note-t-il en nous ramenant dans le hall principal, même s'il reconnaît que c'est assez minime.

Après avoir fait le tour du rez-de-chaussée, Denis Laloy nous dirige enfin vers son quartier général, étalé sur 140 m2. Des dessins colorés s’enchaînent sur le mur le long de l’escalier. Il nous dirige d’abord vers une ancienne classe, transformée en lieu de vie, de jeux et de travail.

"La première chose que l'on a faite, c'est acheter une table de ping-pong, sourit-il. C'est une pièce à tout faire. Au début, il n'y avait rien et ça a évolué. L'espace s'y prêtait. Ma femme y a installé son atelier de styliste. Ensuite, on l'a aménagée pour faire un endroit hybride où les enfants peuvent organiser des soirées avec les amis, il y a un kicker, etc. Je voulais également installer mes jeux de société et on a installé la mezzanine il y a environ quatre ans", précise-t-il, avant de nous proposer un verre dans son appartement, situé à quelques mètres. "C'étaient d'anciens locaux administratifs. Tout a dû être imaginé. On a d'abord vérifié qu'il n'y avait pas de champignons, car ça peut être une horreur et coûter très cher. Mais il n'y en avait pas… Il n'y avait pas non plus de toilettes, pas de salle de bains. Mais c'est ce qui m'a plu dans ce projet. On a pu partir de zéro, avec l'aide d'un architecte que l'on connaissait très bien, s'amuse-t-il. On a dû cloisonner pour faire des pièces, le salon, les chambres. C'était jonché de plein de bazar quand on est arrivés", se souvient-il. Côté chauffage, la consommation est similaire aux logements classiques, assure-t-il.

Plusieurs chambres se suivent, jusqu'à celle de son fils Arnaud. "Elle est très bien rangée… Car il n'est jamais là", s'esclaffe-t-il.

Dans la salle à manger accolée à la cuisine, une fenêtre donne accès à la terrasse. On grimpe, tout en prenant soin de ne pas glisser, à l'atterrissage, sur le sol en bois de la terrasse, humidifié par l'averse. "On aurait pu mettre une porte oui… Mais ce n'était pas la priorité", reconnaît-il, avant de réfléchir… "Je pense que je vous ai tout dit… Vous prenez une bière ?"

Antonin Marsac