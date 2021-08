Lors de la Ducasse, les règles sanitaires devront être respectées

Plus que quelques jours pour les Athois avant de fêter la Ducasse de façon différente. Mercredi midi, la Ville de la Cité des Géants a voulu faire le point en évoquant l'organisation ainsi que les mesures de sécurité liées au coronavirus. Bruno Lefebvre, bourgmestre d'Ath, a rappelé qu'organiser un événement rassemblant plus de 100 000 personnes était irréalisable pour le moment. "Avec les mesures dernièrement mises en place par le Codeco, il était nécessaire de nous diriger vers ce fameux plan B et non le plan A comme tout le monde l'aurait voulu. Avec ce plan B, l'objectif est surtout d'offrir un moment festif aux Athois dans une période assez compliquée. Il fallait à la fois permettre aux citoyens de vivre une Ducasse certes, différente tout en maîtrisant la situation."

Face à cette situation exceptionnelle, les organisateurs ont trouvé des solutions après plusieurs réunions dont notamment la division du cortège traditionnel en six parcours. "La Ducasse d'Ath a déjà été confrontée dans l'histoire, à des événements particuliers mais elle a cependant, toujours su s'adapter à la situation. L'idée est surtout d'éviter les gros rassemblements. C'est pour cela que le départ des Géants a lieu à plusieurs minutes d'intervalle et dans différents endroits de la Ville d'Ath. Organiser les Vêpres à huis clos au sein de l'église Saint-Julien, a été pensé pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité et que cela ne soit pas réservé qu'à certaines personnes", précise un organisateur.

Prévention et respect des règles

Qui dit événement exceptionnel, dit sécurité exceptionnelle. Ainsi, des caméras de surveillance de la police fédérale seront installées dans plusieurs endroits clés de la Cité des Géants dont l’hôtel de ville, le Palace, l’Esplanade ou encore la Maison des Géants. Ces dernières sont occupées d’être installées et seront fonctionnelles d’ici peu. La police communiquera prochainement sur l’ensemble des endroits où nous pouvons retrouver ses caméras de sécurité.

Environ 200 policiers seront sollicités pour garantir la sécurité durant ce week-end festif.

"Le cortège sera encadré par les services de police. La circulation sera autorisée dans le centre-ville sauf à quelques endroits plus compliqués comme la chaussée de Mons qui risque d'être bloquée. Le port du masque est bien entendu obligatoire en intra-muros et sur les itinéraires des Géants. Les buvettes dites privées sont interdites. En ce qui concerne les terrasses, il est demandé de consommer assis et non debout. Notre objectif est de faire de la prévention tout en respectant les règles. Si une personne est de mauvaise foi, il sera de notre devoir de la verbaliser", conclut Frédéric Pettiaux, chef de corps.Margaux Piron