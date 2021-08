Opération dernière chance au centre de vaccination

Chef des éditions DH Mons et DH Centre

Ce samedi 21 août, le centre de vaccination de Binche décrète une "opération dernière chance" pour se faire vacciner contre le Covid dans la cité du Gille. De 10 h à 14 h, le centre sera ouvert, sans rendez-vous, pour toutes les personnes non vaccinées. Y seront administrés le vaccin à double dose Pfizer-BioNTech et l’unidose Johnson&Johnson.

Ce sera une des dernières occasions de recevoir une première dose de vaccin. En septembre, le centre sera ouvert uniquement les samedis jusque 14 h et il fermera à la fin du mois. "Il n'y aura plus de primo vaccination au-delà du premier samedi de septembre", avertit le Dr Thierry Evrard, responsable du centre de vaccination.

Pour convaincre la minorité d'indécis ou de réfractaires, il rappelle que le vaccin est "la seule solution" contre la propagation du variant Delta du coronavirus, plus contagieuse. "Vacciné, votre risque d'hospitalisation ou de séjour en soins intensifs si vous contractez le Covid devient très faible. Si vous contractez le Covid vous serez contagieux moins longtemps pour vos proches fragiles. Vacciné, vous retrouverez plus vite une vie sociale normale."

Une commune dans le haut du classement !

À Binche, 80 % de la population adulte est complètement vaccinée et 83 % a reçu une première dose. Elle fait partie des communes au meilleur taux de vaccination de la région du Centre. Le centre de vaccination de Binche fermera le 29 septembre. Dans la région du Centre, celui de Soignies sera ouvert du 6 septembre au 30 octobre les vendredis et samedis. Enfin à La Louvière, le Louvexpo sera ouvert jusqu’au 1er octobre, également les vendredis et samedis.U.P.