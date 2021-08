Seize apparts à la place de la maison de maître

Un nouvel avis d'urbanisme vient d'être publié par la commune de Braine-l'Alleud en vue de démolir la maison de maître à l'angle de la rue des Tisserands et de la rue Bayard pour y construire un immeuble de 16 appartements. Un goût de déjà-vu dans la commune car la demande de permis a été introduite pour la première fois le 17 décembre 2019. Il y a tout pile un an, une nouvelle demande avait encore été introduite après quelques adaptations. À présent, de nouvelles modifications ont été apportées au projet suite aux remarques du collège communal en juin dernier, et une enquête publique est maintenant en cours du 17 au 31 août. "Nous avons répondu aux remarques qui ont été formulées et un étage a été supprimé. Il y aura trois étages au lieu de quatre", explique Renaud Jacquet, administrateur délégué chez Immo Louis De Waele, société en charge des travaux de construction.

En février dernier, lors du conseil communal de Braine-l’Alleud, les conseillers ont voté pour la modification partielle de la voirie de la rue des Tisserands. À ce moment-là, Ecolo et Intérêts Brainois avaient exprimé leur frilosité par rapport à ce projet immobilier. Pour eux, le problème résidait dans la disparition d’un patrimoine régional, la maison de maître datant de 1878, et d’un arbre remarquable. En effet, la maison à démolir est un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé et situé dans une zone de protection ou visé à la carte archéologique au sens du Code wallon du Patrimoine.

La demande complète concerne en fait la démolition de l’habitation avec le cabinet médical, l’élargissement de la voirie, la construction de 16 appartements avec 22 places de parking intérieures et 13 places de parking extérieures, et enfin l’abattage de 8 arbres (1 tilleul et 6 cerisiers du Japon). Six places de stationnement seront aussi créées par la commune le long de la rue des Tisserands. L’ensemble du projet se trouve sur une parcelle de 3 650 m². Un parking à vélos couverts de 25 emplacements sera construit dans le jardin et le trottoir de la voirie de la rue des Tisserands sera élargi à 1,5 mètre.

Les réclamations et observations peuvent être formulées jusqu’au 31 août à 10 h.Charlotte Egli