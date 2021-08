The Barn ouvre à Uccle son 6e marché bio

Ce samedi 21 août, la mini-chaîne belge The Barn Bio Market ouvrira son sixième point de vente. Rue Vanderkindere à Uccle, dans l’espace anciennement occupé par un Aldi. Soit une vaste halle d’ores et déjà investie par les cageots, fûts, palettes et autres frigos qui font le gros du décor de l’enseigne.

À l'arrière, les clients bénéficieront d'un parking plus que respectable. "Sans être vraiment indispensable", sourit Quentin Labrique, cofondateur de l'enseigne avec son copain d'unif Julien de Brouwer. "La majorité de notre clientèle est locale et vient à pied, à vélo ou en transports en commun. La plus forte proportion de clients motorisés, c'est au The Barn d'Etterbeek qu'on la mesure : 20 % seulement."

Gros volumes et petits producteurs locaux

Ce qui ne l'empêche pas de se servir abondamment. Et pour cause, en moyenne, les articles de l'enseigne sont 10 à 15 % moins chers que chez ses concurrents. "C'était l'objectif de départ de proposer des produits bio à un prix accessible, poursuit-il. Le modèle est construit sur le volume, mais aussi sur des marges réduites, une gamme essentialisée de 400 références (un besoin, un produit), une conception minimaliste des magasins et une présentation en vrac (pas d'emballage, logistique facilitée…). Et ce, en mettant à contribution un nombre restreint de producteurs et de grossistes auxquels on croit et avec lesquels on a une relation durable." Moins de dix qui livrent tous les magasins de l'enseigne, plus quelques petits producteurs avec lesquels chacun travaille en direct. Et que chaque équipe choisit elle-même.

C'est ainsi que Tom Paris, maraîcher de la Ferme de la Papelotte à Waterloo, fera son entrée dans le cercle fermé des producteurs du groupe, intronisé, en quelque sorte, par Benjamin Benoît, responsable des fruits et légumes du nouveau magasin. "Tom fait du maraîchage sur sol vivant, explique-t-il. Il va un cran plus loin que le bio, en régénérant le sol et en jouant la carte de la biodiversité. C'était une piste que je voulais essayer. Il fournira le magasin avec des légumes à cycle court, soit une quinzaine de références toute l'année : salades, persil, oignons verts, cerfeuil, coriandre, mâche, épinards, pourpier, mélange de plusieurs espèces de tomates cerises, carottes en bottes…"

"Tom est passionnant, ajoute encore Benjamin Benoît. Si The Barn l'aide à écouler sa production, il aide The Barn à la connaître. C'est du gagnant-gagnant"

Des équipes responsables et réactives

À quand le 7e The Barn ? En Wallonie, peut-être, sachant que la Flandre a le sien, à Anvers, depuis novembre 2019. "Pour l'instant, on se concentre sur Bruxelles", reprend Quentin Labrique, sans évoquer de localisations, mais un début d'agenda : "On table sur cinq ou six magasins à un rythme de deux ouvertures par an. La Wallonie n'est pas au programme car elle n'offre pas la densité de population nécessaire à notre concept. À moins d'en inventer un nouveau."

Et puis, cette expansion, son associé et lui la financent eux-mêmes. "On veut garder notre indépendance, sans actionnaires, ni franchisés", dit-il encore. Avec ceci que chaque nouvelle ouverture signifie initier de nouveaux partenariats, épauler de nouveaux projets. Et engager une nouvelle équipe : non moins de douze personnes pour The Barn Vanderkindere. "Un chiffre qui est amené à grandir. En 2017, quand on a ouvert Etterbeek, on était sept. Après six mois, on est passé à 20, puis à 40. Aujourd'hui, les six marchés confondus représentent environ 140 emplois." Qu'il faut coacher. Mais pas couver. "Au niveau managérial, on prône la responsabilisation, s'enthousiasme Quentin Labrique. On passe énormément de temps à former nos employés, à les aider à prendre des décisions par eux-mêmes. Nos équipes sont hyper-réactives. Elles décident de tout : recrutement, commandes, prévisions. Ce qui nous permet de continuer à réfléchir à la stratégie." Et notamment à la création d'un potager The Barn pour mieux comprendre les maraîchers avec lesquels ils travaillent.Charlotte Mikolajczak