Une vraie culture

Le Trièves se trouve à la jonction de trois départements : les Hautes-Alpes, l’Isère et la Drôme. Cette dernière présente la particularité d’être chez nos voisins le département pionnier en matière d’agriculture bio. Jusqu’à il y a peu, c’est dans ce beau coin de France que l’on trouvait le plus d’exploitations agricoles certifiées en agriculture biologique (le Gers est passé devant, l’an dernier).

Sous l’effet d’une belle contagion, le Trièves a, lui aussi, misé sur cette filière. Quelque 60 exploitations pratiquent l’agriculture biologique, soit plus de 26 % des exploitations de la zone. Intéressant : le circuit court est à la fête. Auprès de l’office du tourisme du Trièves, on apprend ainsi que plus de 40 % des exploitations vendent en direct au consommateur. Cela donne des marchés agréables, riches de bonnes choses saines à la belle saison. Cela donne également beaucoup de restaurants s’appuyant sur cette matière première saine pour construire leur carte.

Janick Delva, adepte du bio bien avant son arrivée en France, fait la totalité de ses courses dans ce circuit. "Pour moi et pour mes clients, qui parfois sont en demi-pension ici", explique-t-elle. "Je vais directement chez les producteurs du plateau ou j'achète sur le marché de Mens. Le pain, je le fais souvent moi-même avec la farine de la ferme bio des Plantes. Pour le vin, on a la chance d'avoir deux ou trois vignerons qui font un travail bio remarquable. Et pour ne rien gâcher, j'ai, ici, deux brasseurs qui travaillent, eux aussi, dans le bio. Il faut goûter leurs bières, la Belette et la Tourniole."