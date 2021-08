Dans les coulisses du tournage des films

The Movies That Made Us/Netflix

Série documentaire En 1973, François Truffaut réalise La Nuit américaine , film dans lequel il met en scène le tournage d'un long-métrage (Je vous présente Paméla) et notamment les galères, les caprices des acteurs, les contretemps, les problèmes de financement, etc...

Dans la même veine, hors de la sphère fictionnelle, Brian Volk-Weiss raconte le cinéma en signant une série documentaire pour raconter les coulisses des tournages de plusieurs films américains. Après Dirty Dancing , Home Alone , Ghostbusters et Die Hard durant la première saison, il se penche sur Retour vers le futur, Pretty Woman, Jurassic Park et Forrest Gump.

Truffée d’anecdotes savoureuses

Pour essayer de raconter comment se monte un projet au cinéma, le producteur américain interroge ceux qui ont œuvré contre vents et marées à faire en sorte que ces films sortent. Les producteurs, les scénaristes, certains acteurs, réalisateurs, assistants, directeurs ou directrices de casting…

Bob Gale, le scénariste, et le producteur de la saga Retour vers le futur raconte ainsi sa rencontre avec Robert Zemeckis sur les bancs de la fac et la façon avec laquelle il est tombé, par hasard dans le garage de la maison familiale, sur un carton rempli de photos sépia de son père. "Est-ce que j'aurais été ami avec mon père si j'avais été dans sa classe ?", s'est-il demandé intérieurement. Découverte qui fut la genèse de la saga au succès planétaire.

The Movies That Made Us regorge d'anecdotes savoureuses. On y apprend notamment que c'est dans un magasin de donuts d'Hollywood Boulevard que J. F. Lawton, scénariste de Pretty Woman, fit la rencontre de plusieurs prostituées et notamment celle qui lui inspira le personnage interprété par Julia Roberts. On découvre les images du casting de Ben Stiller en vue d'empocher le rôle de Marty McFly à la place de Michael J. Fox. Trop occupé par la série Sacrée Famille, ce dernier n'était pas disponible, au départ, pour donner la réplique au "Doc". Ou encore que Kevin Bacon aurait pu être le lieutenant Dan à la place de Gary Sinise dans Forrest Gump.

The Movies That Made Us tombe en revanche trop facilement dans l'infotainment (information et divertissement, NdlR). L'écriture de la série est parfois lourdingue. C'est le cas notamment de quelques passages dégoulinants de bons sentiments sur le rêve américain… La série spoile tous ces films. Prenez donc garde avant de vous lancer, si vous ne les avez jamais vus. On ne sait jamais…

