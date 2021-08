Fêter cet été, nos retrouvailles avec le théâtre

Cet été, comme pour compenser le trop long confinement, les propositions en arts de la scène se multiplient, de Liège à Bruxelles. Deux grands théâtres, le National et celui de Namur, offrent aussi cette année un festival d'été.

Le Théâtre national sillonnera la Wallonie avec la deuxième édition d' Ouver tures , festival itinérant qui aura lieu durant quatre week-ends, du 21 août au 12 septembre, d'abord à Marche-en-Famenne, puis les week-ends suivants à La Louvière, à Ath, pour terminer les 11 et 12 septembre à Soumagne. Quatre lieux différents de ceux choisis l'an dernier.

La présence à Marche et Soumagne sera aussi l'occasion, nous explique Fabrice Murgia, la directeur du National, de "marquer notre solidarité avec des régions sinistrées par les inondations et d'apporter un peu de réconfort aux gens".

Chaque fois, durant un jour et demi, un programme ample, varié, différent selon la ville d'accueil, est proposé avec un partenaire culturel local : spectacles, formes courtes, concerts, danse, "ateliers citoyens", workshops et même la Radio Tak Tik qui donne la parole aux 13-17 ans en vue d'un festival éponyme prévu en février 2022.

Cela se passera l'après-midi et le soir sous chapiteau mais avec possibilité de repli s'il pleut.

" Ouver tures est né pendant le premier confinement pour permettre au public durant l'été de revenir au théâtre et pour nous d'aller à la rencontre du public, de sortir de notre zone de confort", nous explique encore Fabrice Murgia.

Le Théâtre national revient aussi à ses origines itinérantes, rappelant par une exposition la troupe des Comédien s routiers qu'avait créée en 1935 Jacques Huisman, qui fut en 1945 le premier directeur du National.

Ouver tures est aussi une manière de rappeler que le National est un théâtre pour toute la Communauté française, Wallonie comprise.

Cette deuxième édition est plus ambitieuse et plus dense que la précédente. On y retrouvera des spectacles venus en direct d'Avignon, en avant-première de leur programmation prévue la saison qui vient : Liberté, j'aurai habité ton r êve jusqu'au dernier soir de Dorcy Rugamba et Felwine Sarr (à La Louvière) et La Derni ère Nuit du monde de Laurent Gaudé et Fabrice Murgia (à Ath).

À Marche, on retrouvera notamment le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly ou encore Natacha Belova & Tita Iacobelli qui présenteront Tchaika (programmé en octobre au National).

À Ath, on pourra, entre autres, découvrir D é sob é ir de Julie Berès, qui est programmé aussi en ce mois d'août à Namur (lire ci-dessous) et qu'on reverra en saison. Julie Berès sonde les rêves et les révoltes de quatre jeunes femmes issues de l'immigration (Kabylie, Iran, Turquie et Cameroun) qui appellent à d é s ob é ir. La pièce est tirée d'un travail d'enquête auquel l'écrivaine Alice Zeniter a participé et qui pose une question fondamentale : comment s'inventer - ou se réinventer - en tant que femme au-delà du déterminisme social et culturel ?

Doux mois d’août

À Namur, le Festival Doux mois d 'a o ût (21 août- 5 septembre) est la première initiative de la nouvelle directrice du Théâtre de Namur, Virginie Demilier, qui succède à Patrick Colpé. "Après une année blanche, nous dit-elle, nous voulons retrouver le public en leur offrant une palette complète de théâtre, musique, danse, jeune public sous forme de soirées composées et festives avec possibilité entre les spectacles de boire un verre et de dîner."

Ce sera aussi une préfiguration de ce que sera sa politique artistique. Ce festival marque ainsi son projet de relier le Théâtre et le Centre culturel aux Abattoirs de Bomel, qui, jusqu'ici, fonctionnaient de manière séparée. Le centre de ce festival sera la cour de l'école Notre-Dame.

On y découvrira des artistes qu'elle veut emmener avec elle comme Joëlle Sambi, "slameuse poétique" qui va s'emparer par un atelier participatif des quartiers de Namur où on va peu, et comme Mohammed El Khatib, qui travaille avec des citoyens sur le long cours et les invite à monter sur le plateau. Il présentera C' est la vie, sur le sujet très émotionnel de deux acteurs sur scène ayant perdu leur enfant.

Il y aura notamment, outre D é sob é ir de Julie Berès, Je suis une histoire d'Anthony Foladore et Simon Fransquet, qui raconte des histoires de village (Soumagne), et David Murgia avec son  me des cafards. Beaucoup de musique aussi avec un voyage en Argentine, et des concerts de Tukan, An Pierlé et Isadora, du hip-hop avec une battle de danse de rue aux Abattoirs, et du jeune public aussi avec, entre autres, un concert déambulatoire reliant de manière symbolique le Théâtre et les Abattoirs.

Guy Duplat

Infos et réserv. : theatrenational.be et theatredenamur.be