Laurence Sterne a introduit la relativité dans le roman

Entre 1760 et 1767 parurent à Londres les neuf volumes de Vie et opinions de Tristram Shandy. Ils firent sensation, enchantèrent les uns, en scandalisèrent d'autres. Une chose était sûre, personne n'avait jamais écrit comme cela. Avec ce mélange d'humour et de désinvolture. Avec cette audace aussi, qu'on en juge. Neuf mois avant la naissance de Tristram, apprenons-nous, à un moment particulièrement décisif pour son existence, sa mère demanda soudain à son père : "S'il te plaît, mon chéri, n'as-tu pas oublié de remonter la pendule ?"

Ce roman qui enchaîne notations autobiographiques, digressions inattendues, anecdotes indécentes, rêveries préromantiques dérouta, amusa, enchanta, il scandalisa aussi. Mais qui donc en était l’auteur aussi insolent que plaisant ? Un homme d’Église, le révérend Laurence Sterne !

Un curé de campagne

Né le 24 novembre 1713 à Clonmel, village du sud de l’Irlande, il était l’arrière-petit-fils d’un archevêque anglican de York, et le fils d’un officier subalterne qui mourut à la Jamaïque en 1731. C’est grâce à l’aide financière d’un oncle chanoine qu’il put faire des études à l’Université de Cambridge. Orphelin sans noblesse, ni fortune, il n’avait d’avenir que dans l’enseignement ou dans l’Église. Ce fut l’Église. Quelque temps après son ordination, le 20 août 1738, son oncle archidiacre de la cathédrale de York lui fit attribuer la paroisse de Sutton-on-the-Forest. Il passera vingt ans dans ce village marécageux et forestier à une dizaine de kilomètres de York. En 1741, il épousa Elizabeth Cumley, qui lui donna une fille qu’il chérit tendrement.

Vingt années d'une existence campagnarde, avec ses rites et ses routines. Vient le jour où il trempa sa plume d'oie dans l'encre d'un roman qu'il entreprend pour le divertissement du lecteur et son propre plaisir. Sitôt terminé, il l'envoie à son éditeur avec un petit mot d'accompagnement incroyable : "The book will sell." (Le livre se vendra.) Publié en décembre 1759, il se vendit.

Devant le succès, Sterne confie sa paroisse à son vicaire, et part pour Londres. Le curé de campagne se mue en coqueluche des salons. En 1762, il se rend à Paris, même engouement : philosophes et mondaines, Diderot et Julie de Lespinasse lui font fête. L'année suivante, il se rend dans le Midi pour soigner la tuberculose qui le ronge. Il y retournera par la suite, et en ramènera finalement un Voyage sentimental en France et en Italie (1768) qui conforte sa réputation. Mais, le 17 mars 1768, la maladie le terrasse. Il avait 55 ans.

Une nouvelle façon de sentir

Quelle est, en fin de compte, l'originalité de ses ouvrages ? Un mélange de notations autobiographiques, de réflexions caustiques, d'anecdotes parfois égrillardes, de rêveries préromantiques, de digressions inattendues, de citations de ses auteurs préférés, Rabelais, Montaigne et Cervantès. Ce vagabondage littéraire, il l'explique d'une formule péremptoire : "Je ne dirige pas ma plume, c'est elle qui me dirige."

En 1750, Henry Fielding (1707-1754) avait publié Tom Jones, qui faisait de lui, écrira Walter Scott, "le père du roman anglais". Son héros imposait la figure d'un homme ordinaire, en dehors de toute considération de rang social et de morale conventionnelle. Le roman moderne était né. Dix ans plus tard, Sterne y introduit quelque chose qui, sans doute, lui manquait. En professant que les êtres ne sont pas faits d'une seule pièce mais pétris de contradictions, Sterne a inventé une nouvelle façon non seulement d'écrire mais de sentir. Deux mots la définissent : "sensibilité" et "sentimental".

Jacques Franck

Laurence Sterne, "La vie et les opinions de Tristram Shandy", traduit de l’anglais par Alfred Hédouin, Folio Gallimard, 1 066 pages, 12,90 €