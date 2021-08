Que veut dire soigner ?

Journal d’un médecin de ville/ Arte, 23h05

Documentaire Ce documentaire laisse bien perplexe. À première vue, il se veut vertueux. Le réalisateur Nicolas Mesdom a filmé son père, médecin généraliste, à quelques mois de son départ à la retraite. Durant les sept mois de tournage dans son cabinet en région parisienne et lors de visites à domicile, quelques patients se livrent totalement. Parce qu’un rapport de confiance s’est installé avec ce médecin de famille et parce qu’ils avaient la mainmise sur ce qui serait montré d’eux à l’écran, selon le réalisateur.

La figure du Dr Mesdom est rassurante et il se montre volontiers paternel, aussi, avec les malades qu'il suit depuis plus de 30 ans, sur plusieurs générations. "Quand j'étais enfant, il rentrait parfois très tard le soir, épuisé et incroyablement tendu : j'ai pu mesurer à quel point il était préoccupé par son travail. Aussi loin que je me souvienne, son engagement m'a toujours rendu admiratif, explique le réalisateur qui affirme aujourd'hui que son père éprouve de l'amertume face à l'évolution de la médecine - le démantèlement des structures publiques d'accès aux soins, les cabinets engorgés, l'accélération inquiétante de l'exercice…"

Le réalisateur filme une génération de médecin en voie de disparition. Le jeune praticien qui lui succédera et achève actuellement sa thèse entend bien réduire ses visites à domicile, choisir ses patients et régler son temps bien autrement.

Le documentaire montre surtout le désarroi d’hommes et de femmes confrontés à la maladie, qu’elle soit psychique ou physique, et à la solitude aussi. Il critique en creux l’inhumanité et l’inefficacité de l’actuel système de santé, quand il reflue vers la sortie des patients mal soignés, mal traités. Il dénonce la présence du numérique à outrance de la Caisse d’Assurance maladie qui laisse de côté les personnes âgées.

Dans un tel contexte, la figure du Dr Mesdom qui ne vacille jamais et garde le lien avec ses patients est érigée en parangon de la médecine. Mais ce type de médecine qui gère les maladies sans parvenir à guérir les patients pose aussi question sur la manière de soigner. Et il ouvre peut-être, aujourd'hui à d'autres approches. "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité", rappelle l'OMS. Alors, comment y parvenir ?

Virginie Roussel