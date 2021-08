Entretien

Valentin Dauchot

Dry Your Tears, don't Cry, I'm with you this time ", chantent Josh Lloyd Watson et Tom McFarland à l'unisson. Autrement dit : "Sèche tes larmes, ne pleure pas, je suis là cette fois." Pendant les quarante minutes et sept secondes qui suivent, le duo londonien prend un plaisir évident à célébrer l'amour, la danse, la liberté de mouvement. Loving In Stereo (Caiola Records, sorti le 13 août) est une injection massive d'énergie positive. Jungle sonne funk, soul et disco, garde le rythme haut, et s'offre chœurs et cordes pour assumer ses très belles ambitions musicales.

Covid ou non, la communauté l'emporte, l'art prévaut, et le collectif fait plus que jamais la force. "Nous sommes musiciens, auteurs, producteurs et réalisateurs", réagit Josh Lloyd Watson. "On s'entoure sans arrêt d'autres artistes, il n'est pas question d'avoir les projecteurs braqués sur nous."

Shepperd’s Bush et The Who

Les deux musiciens ont vu le jour et grandi à Shepperd's Bush, quartier branché du centre de Londres, logé entre Nothing Hill et Hammersmith. Le lieu est bien connu des fans de rock, Oasis et Blur y ont enregistré nombre d'albums dans les années 90, mais, historiquement, "il y a surtout The Who", insiste Tom McFarland. "Ils ont donné leur tout premier concert au Buckingham's Club, qui se situe encore à deux minutes à pied de nos appartements. Soyons clairs : on a été gâtés. Grandir à Londres nous a exposés à une quantité incroyable de musique et à une très grande diversité de cultures qui ont façonné notre univers."

Pour passer le temps "sans en perdre", les deux ados écrivent, composent, dessinent. Ils sortent un premier album en 2014 et remportent instantanément le prestigieux Mercury Prize. For Ever suit en 2018 et reprend - bien avant que cela ne devienne une tendance massive - les codes du funk et du disco. "Je pense que tout le monde copie tout le monde", répond Josh. "Rien n'est jamais original au sens strict du terme. Je ne prétendrai jamais que ce que nous faisons est une création originale. Je dirais plutôt que nous avons fait un collage de nos multiples influences, d'une façon qui n'avait peut-être pas encore été faite avant."

"Tout vient toujours par vagues", poursuit Tom. "Je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles la musique à guitares revient à ce point en force, aujourd'hui. On agit tous en réaction à quelque chose. Vous passez des années à écouter de la musique digitale simple et formatée, conçue sur mesure pour toucher le plus grand nombre de personnes en streaming ou dans les charts. Que font les musiciens alternatifs ? Ils réagissent à cette tendance et essayent de proposer quelque chose de différent, de plus 'vrai', avec énormément d'instruments."

La confiance de s’exprimer

Loving In Stereo concrétise parfaitement cette volonté. Outre l'ensemble à cordes, Jungle invite musiciens, rappeurs, chanteuses. "Je n'ai manifestement pas la voix pour chanter comme une jeune femme de 19 ans, poursuit Tom McFarland en rigolant, mais c'est ce que nous voulions sur 'G oodbye My Love', alors on a contacté Priya Ragu qui apporte cette richesse, cette dynamique."

Tout est dans l'énergie et les clips réalisés personnellement par les deux musiciens. "La musique et les images parlent d'elles-mêmes", estime Josh Lloyd Watson. "On a essentiellement voulu créer des émotions, de petites idées dans lesquelles les gens peuvent plonger, au lieu d'être dans la démonstration et les descriptions. 'Talk About I'", par exemple, porte sur le besoin de chacun de s'exprimer, l'importance de dire ce qu'on a sur le cœur, quel que soit le sujet. Qu'il s'agisse de dire à quelqu'un qu'on l'aime pour la première fois, ou de se libérer d'un poids. Tout est toujours une question de confiance en soi-même. Et c'est précisément cette confiance en nous, en nos idées et en la meilleure façon de les faire aboutir qui rend cet album différent de nos précédents."