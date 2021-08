Toute création n’est jamais qu’un remix

Complètement has been pendant des décennies, le disco est omniprésent, depuis quelques années. Pas une semaine ne passe sans qu'un artiste pop sorte une œuvre qui s'en réclame. Clara Luciani, Dua Lipa, Rival Sons, Kylie Minogue, Miley Cyrus et bien d'autres se sont tous ouvertement réapproprié les codes du genre, musicalement et visuellement. Pour reprendre la formule consacrée : "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", en musique comme ailleurs. Les cycles se suivent, mais ne se ressemblent pas nécessairement.

"Il y a un documentaire incroyable sur le suje t", nous répondent les deux musiciens de Jungle lorsqu'il s'agit d'aborder la question des innombrables influences qui parsèment leur dernier album (lire ci-contre). "Il est disponible en accès libre sur YouTube et s'appelle Everything is a Remix. On y montre de manière bluffante comment toute création est toujours empruntée et reformatée, avant d'être régurgitée sous une forme plus ou moins singulière."

Led Zeppelin, célèbre copieur

Selon le documentaire, le terme "remix" fait son apparition fin des années 70 avec l'arrivée du hip-hop, premier mouvement musical à intégrer ouvertement des extraits d'enregistrements préexistants ("samples") pour en faire une nouvelle création. Everything is a Remix cite en exemple la reprise de la ligne de basse de "Good Times" de Chic par le groupe de rap Sugarhill Gang dans son morceau "Rapper's Delight", avant que ce même riff ne soit repris des dizaines de fois par la suite.

Mais l'art de la récupération remonte bien plus loin. Toujours selon Everything is a Remix, et comme cela avait déjà été démontré des centaines de fois par divers critiques de rock et de blues, l'un des plus illustres "copieurs" de tous les temps n'est autre que Led Zeppelin. "Bring It On Home" reprend le titre et le rythme du morceau éponyme de Willie Dixon. "The Lemon Song" se base sur des passages entiers du "Lemon Floor" de Howlin'Wolf. "Black Mountain Side" rejoue littéralement la mélodie de "Black Water Side" d'un certain Bert Jansch, et le célébrissime "Stairway To Heaven" est clairement une copie de "Taurus" du groupe Spirit.

Scandale ? Pas nécessairement, la pratique était loin d’être inédite à l’époque. Le blues s’est toujours inspiré du gospel et autres negro spirituals, avant d’influencer à son tour le rock’n’roll. Mais, contrairement à d’autres, Led Zeppelin n’a jamais attribué le contenu original à ses auteurs.

De la création à la propriété

Everything is a Remix va un cran plus loin, pour remonter aux fondements de la créativité, et estime que, fondamentalement, "la base, la matière sur laquelle repose notre créativité part d'une notion méprisée et incomprise : le recopiage". En cinéma, Star Wars a pompé d'innombrables plans et idées à des classiques du western et au cinéma d'Akira Kurosawa. Le Macintosh révolutionnaire d'Apple a en bonne partie amélioré des fonctions initialement créées par Xerox pour son "Alto", et cela vaut pour la plupart des grandes découvertes scientifiques. "Tout le monde part toujours de quelque chose, pour en bâtir une autre", et le documentaire de citer en exemple les premiers albums des Rolling Stones ou de Bob Dylan, exclusivement composés de reprises.

Longtemps, cela n'a pas réellement posé de problème. "Pendant la majeure partie de l'histoire, les idées et créations étaient libres de droits", précise Everything is a Remix. "Mais l'économie de marché a tout changé en transformant la création en produit." Le droit d'auteur s'est imposé. Ce qui explique, notamment, que l'on voie désormais émerger d'innombrables procès, pour des copies vieilles de plusieurs décennies.

V. Dau