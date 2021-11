Accueil Archive Journal Mark Cavendish, victime d’une lourde chute: "La piste était mouillée après un ravito loupé" Victime d’une lourde chute lors de la course de clôture dimanche, Cavendish souffre de deux côtes cassées et d’un pneumothorax. Quentin Finné Spécialiste Cyclisme





Tout le public du Kuipke avait imaginé conclure dimanche la 80e édition des Six Jours de Gand sur un tout autre frisson. Dans la course à l’américaine, épreuve de clôture de cette grand-messe de la piste, une glissade de Gerben Thijssen a provoqué la chute à très haute vitesse de Lasse Norman Hansen et Mark Cavendish....