Michel Ocelot : "Le conte permet de tout dire sans qu'on se méfie" Le créateur de "Kirikou" est de retour avec un film en trois volets. Trois contes qui célèbrent la liberté, la force de créer son propre chemin. À 78 ans, le conteur et réalisateur n'a rien perdu de son enthousiasme. Karin Tshidimba journaliste cinéma & séries

©AFP

Il y a quelque chose de Charles Aznavour chez Michel Ocelot : sa silhouette, la forme de son visage, ses yeux vifs et espiègles… La ressemblance se note aussi dans la présence de l'homme sur scène. Debout au bord du plateau, comme pour mieux communiquer avec son public, le réalisateur explique, détaille, s'enthousiasme et raconte presque sans marquer de pause et sans jamais laisser l'intérêt retomber. Ce vendredi...