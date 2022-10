Années 90: la boum de la nostalgie

Mode, télé, musique, pop culture… La folie des nineties ne s’essouffle pas. Serions-nous tous tombés dans une machine à remonter le temps ? Entre nostalgie et marketing, cette décennie de la transition a-t-elle quelque chose de plus que les autres ?

Vous aussi vous avez gravé des CD, dansé le Mia et volé les piles de la télécommande pour les mettre dans un walkman et écouter le single de Nirvana ? Bienvenue dans la Vallée de Dana, à l’époque où Britney faisait la loi, où Denver était notre ami et bien plus encore, où on traînait en salopette devant Hélène et les Garçons, les Soprano ou Bla-Bla, mangeant des Pitch et des colliers bonbons une Game Boy à la main. Enfilez votre plus beau K-way, pluie de nostalgie à l’horizon !

Les années 90 sont partout : les bandanas, sacs banane et jeans n'ont jamais été si tendances. Les Backstreet Boys, Britney Spears et Spice Girls repartent en tournée. À la télé, Maman j'ai raté l'avion, Space Jam, MacGyver, Charmed ou encore Beverly Hills ont droit à leur reboot, tout comme Denver, Dora, Inspecteur Gadget et les Tortues Ninja. Les soirées Nineties cartonnent dans tout le pays. Serions-nous coincés dans une machine à remonter le temps ?

Une décennie de la transition

"C'est une décennie du début et de la fin, le passage déchiré d'un esprit nouveau entre deux mondes opposés que furent les années 80, terminées par la chute du mur de Berlin, et le 3e millénaire commencé par l'effondrement des tours jumelles à New York", explique François Cusset, historien, professeur et chercheur français, coauteur du livre Une histoire (critique) des années 1990. "C'est une décennie coincée entre l'effondrement de symboles, pleine de contradictions, surtout vécue comme un compte à rebours, vers la fin du monde avec l'an 2000 ; en même temps plein de nouvelles choses apparaissaient. C'est la décennie de la transition, de ruptures, de paradoxes."

Elle le sera aussi au niveau culturel. "Ça explose dans tous les sens. On voit arriver l'apogée à la fois de la culture de masse et d'une contre-culture très forte. On commence à recycler les codes du passé, que ce soit en musique, en mode, en télévision… On fait du neuf avec du vieux, et en même temps, on voit une forte volonté de création et de rupture avec le passé."

Nostalgie marketing

Les nineties seraient-elles donc éternelles car plus spéciales que les autres ? Pour François Cusset, ce flash-back collectif est surtout une invention marketing. "Certes, c'est une décennie marquante. Mais la nostalgie est devenue la stratégie marketing dominante. On ressert à la génération qui domine le marché, les 25-45 ans, le décor de son enfance pour la rassurer, dans un monde ou tout va trop vite. Dans les années 2000, c'était le retour des années 80. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une énorme machine à billets qui cartonne, née avec les années 90. Avant, les générations envoyaient balader l'ancien, voulaient du neuf. Aujourd'hui, on est tombé dans un capitalisme infantile qui recycle, qui vend du temps d'attention, cultive la nostalgie et incite à la régression vers le ludique et l'enfance pour consommer. On remixe dès lors l'ancien. Mais on s'en inspire aussi pour créer du neuf, et c'est une source de réconfort. Tout n'est pas négatif." Ouch. Nos cœurs de "90s kids" éternels en prennent un coup, il faut appeler Capitaine Planète ou Buffy à la rescousse. Sur ce, on retourne devant un épisode de Friends en dansant la Macarena. Hey !